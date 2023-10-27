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Красота

Нужно ли смывать тоник с лица — ответ косметолога

27 октября 2023, 17:51
Марина Мелехова редактор
Нужно ли смывать тоник с лица — ответ косметолога
Источник: Depositphotos

На состояние кожи лица влияет множество факторов — экология, эмоции, питание и косметические средства. Какую роль играет в ежедневном уходе тоник для лица и нужно ли это средство смывать, Факты ICTV узнавали у врача косметолога-дерматолога Татьяны Кузуб.

Что такое тоник для лица

По статистике, только 52% украинок пользуются тоником для лица. А зря. Ведь именно он помогает коже лучше поглощать все полезные элементы, поэтому его можно сравнить с охранником, стоящим на страже нашей красоты.

Основные функции тоника:

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  • выравнивать физиологический уровень рН кожи;
  • повышать увлажненность;
  • укреплять гидролипидный барьер;
  • регулировать секрецию кожного сала;
  • успокаивать, снимать раздражение и покраснение.

Это косметическое средство можно использовать для всех типов кожи дважды в день — утром и вечером.

Нужно ли смывать тоник

Ежедневный ритуал должен проходить в несколько этапов.

  1. Очищение кожи. Перед нанесением тоника следует тщательно очистить кожу лица, чтобы удалить макияж. Для этого подойдут любые средства для вашего типа кожи: гель, пенка или мусс.
  2. Тонизирование. Применять тоник надо после очищения кожи, когда она еще влажная. Нанесите небольшое количество средства на ватный диск или салфетку и равномерно протрите лицо, избегая зоны вокруг глаз, нежными движениями по массажным линиям. Это поможет поддерживать равновесие рН кожи в течение всего дня и ночи.

— Тоник не нужно смывать, поскольку он предназначен именно для того, чтобы подготовить кожу к следующим этапам ухода, и улучшает поглощение других средств, таких как сыворотки и кремы, — говорит врач.

Она добавляет, что выбор тоника будет зависеть от типа кожи и решения конкретных проблем — глубокого очищения, увлажнения, успокоения чувствительной кожи, борьбы с пигментацией и тому подобное.

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