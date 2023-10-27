Чи потрібно змивати тонік з обличчя – відповідь косметолога

На стан шкіри обличчя впливає безліч факторів – екологія, емоції, харчування та косметичні засоби. Яку роль відіграє у щоденному догляді тонік для обличчя, та чи потрібно цей засіб змивати, Факти ICTV дізнавалися у лікаря косметолога-дерматолога Тетяни Кузуб.

Що таке тонік для обличчя

За статистикою, лише 52% українок користуються тоніком для обличчя. А дарма. Адже саме він допомагає шкірі краще поглинати всі корисні елементи, тож його можна порівняти з охоронцем, що стоїть на варті нашої краси.

Основні функції тоніка:

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вирівнювати фізіологічний рівень рН шкіри;

підвищувати зволоженість;

зміцнювати гідроліпідний бар’єр;

регулювати секрецію шкірного сала;

заспокоювати, знімати подразнення та почервоніння.

Цей косметичний засіб можна використовувати для всіх типів шкіри двічі на день – зранку і ввечері.

Чи потрібно змивати тонік

Щоденний ритуал має проходити у декілька етапів.

Очищення шкіри. Перед нанесенням тоніка слід ретельно очистити шкіру обличчя, щоб видалити макіяж. Для цього підійдуть будь-які засоби для вашого типу шкіри: гель, пінка чи мус. Тонізація. Застосовувати тонік треба після очищення шкіри, коли вона ще волога. Нанесіть невелику кількість засобу на ватний диск або серветку та рівномірно протріть обличчя, уникаючи зони навколо очей, ніжними рухами за масажними лініями. Це допоможе підтримувати рівновагу рН шкіри протягом усього дня і ночі.

– Тонік не потрібно змивати, оскільки він призначений саме для того, щоб підготувати шкіру до наступних етапів догляду, та покращує поглинання інших засобів, як-от сироватки і креми, – каже лікарка.

Вона додає, що вибір тоніка залежатиме від типу шкіри та вирішення конкретних проблем – глибокого очищення, зволоження, заспокоєння чутливої шкіри, боротьби з пігментацією тощо.