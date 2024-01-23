Сахарный диабет — одно из самых распространенных и опасных болезней современности. Существует два типа диабета — инсулинозависимый сахарный диабет и инсулиннезависимый сахарный диабет. Причины возникновения разные, но эта болезнь требует контроля образа жизни, а особенно — питания.

Диетолог Оксана Скиталинская рассказала Фактам ICTV, как необходимо правильно питаться при диабете, а также дала советы, как предотвратить возникновение болезни.

Сахарный диабет 1 типа — причины возникновения связаны с дефицитом инсулина. Недостаток гормона приводит к тому, что его не хватает даже на переработку незначительного количества поступившей в организм глюкозы.

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В результате уровень сахара в крови человека повышается. Чаще всего этот тип встречается у детей, которые впоследствии всю жизнь вводят себе инъекции инсулина.

Сахарный диабет 2 типа — причины его появления не связаны с недостатком инсулина, а развитие его начинается из-за потери чувствительности тканей к гормону поджелудочной железы.

Люди с этим типом не нуждаются в дополнительных инъекциях инсулина, а для их лечения применяют лекарственные средства, стимулирующие поджелудочную к секреции инсулина или уменьшающие устойчивость тканей к этому гормону.

— Второй тип развивается у людей старшего возраста, у которых есть метаболический синдром, ожирение, высокое давление, высокий уровень сахара в крови, — отмечает диетолог.

Питание очень важно для человека, ведь сахарный диабет никогда не развивается за один день. Этому предшествуют незаметные изменения в организме на фоне благополучия.

У человека может понемногу расти масса тела. Если у женщин объем талии становится более 80 см, а у мужчин — более 94 см, это уже означает, что большинство этих людей имеют инсулинорезистентность, которая является первым шагом к началу диабета второго типа, или компенсированному сахарному диабету.

Основные правила питания при диабете

Принимать пищу три раза в день — завтрак, обед и ужин, без перекусов;

Выбирать продукты с низким гликемическим индексом;

Не употреблять жареную, жирную и сладкую пищу. Лучше варить, запекать, тушить, готовить на пару с минимальным количеством масла;

Не употреблять концентрированную фруктозу, добавленную фруктозу;

За день необходимо выпивать как минимум 1,5 л обычной воды;

Заменить сахар и сладости на продукты, содержащие витамины C и B, — лучше всего подойдут несладкие фрукты и ягоды.

Какая диета лучше всего подходит

По словам диетолога, сейчас диета №9 и все номерные столы в Украине и мире отменены. Их уже не существует, но как ориентир — можно использовать.

— Эти рекомендации по питанию писали тогда, когда у людей было мало знаний об определенных реакциях организма, а также было мало лекарств, — говорит Скиталинская.

В общем, диету №9 можно воспринимать как средиземноморскую, где есть полезные жиры, фрукты, овощи, орехи, семечки, бобовые и цельнозерновые блюда.

Чтобы соблюдать правила здорового питания, старайтесь мысленно разделить тарелку пополам. Одну половину разделите еще раз пополам — таким образом у вас есть три зоны.

Первая половина тарелки — разноцветные овощи (могут быть термически обработанные) зеленые листовые, вторая четверть — зерновые и отруби, а третья — белковые продукты.

Какие продукты можно употреблять во время диабета

Необходимо принимать пищу со сложными углеводами, богатыми нежирным белком. Сложные углеводы — это разнообразные овощи, несладкие фрукты, цельнозерновые крупы, капуста, брокколи, нежирное мясо.

— Когда мы едим такие сложные углеводы, то уровень сахара в крови не превышает норму. В то же время поджелудочная железа производит небольшое количество инсулина, чтобы расщепить глюкозу, — утверждает Скиталинская.

цельнозерновые или отрубные хлебобулочные изделия;

макаронные изделия с отрубями, из твердых сортов пшеницы;

гречневая, пшенная каши;

мясо, рыба, птица нежирных сортов;

зелень (петрушка, укроп)

овощи (огурцы, кабачок, капуста, брокколи, листья салата)

свежие ягоды, несладкие фрукты (яблоки, киви, груши, апельсины, грейпфрут, брусника, клюква, черника)

яйца;

молочные обезжиренные продукты;

чай, кофе, компоты и соки, не содержащие сахара, травяные отвары;

Диетолог советует употреблять естественную пищу, то есть белковые продукты, которые имеют низкий гликемический индекс, а переработанные продукты могут иметь высокий индекс. Чем больше проварен, измельчен продукт, тем выше его гликемический индекс.

— Лучше отваривать, тушить, запекать, готовить на пару все блюда. В то же время жарку необходимо свести к минимуму, поскольку продукты, приготовленные этим способом, наносят много вреда. Во-первых, жир в процессе нагревания меняет физиологические свойства и становится неполезным для человека. Во-вторых, жареная пища — высококалорийная, что тоже пагубно влияет на организм, — говорит специалист.

Какие продукты запрещено употреблять при диабете

Запрещено употреблять продукты, в которых гликемический индекс слишком высок. Когда продукт с высоким уровнем расщепления попадает в организм, то его молекулы циркулируют в крови, что сразу повышает уровень глюкозы и инсулина.

кондитерские, сдобные мучные изделия, в рецептуре которых есть сахар;

жирное мясо, рыба, птица;

молокопродукты, кисломолочные изделия с высокой жирностью;

жирные мясные бульоны;

соленая рыба;

жирная колбаса;

макароны, изготовленные из мягких сортов пшеницы;

копчености, специи, острые блюда;

изюм;

некоторые сладкие фрукты (инжир, виноград, бананы)

газированные напитки;

соки, компоты с содержанием сахара;

алкогольные напитки;

маринованные, соленые овощи.

Пример меню на один день от диетолога

Нужно знать свой уровень сахара в крови, измерить который можно с помощью глюкометра, и подобрать продукты, которые подходят вашему организму.

Завтрак: яичница или омлет с овощами (шпинат, брокколи, зеленая стручковая фасоль, помидор) и кусочек цельнозернового хлеба, можно добавить ягод и чашку несладкого кофе или чая.

Обед: овощной суп на нежирном бульоне (все виды капусты, морковь, тыква), можно сделать кашу и салат с овощами.

Ужин: тушеные овощи и вареная рыба с несладким зеленым чаем.

— Если человек чувствует голод между приемами пищи, то можно медленно перекусить горстью орехов, несладким какао, запеченными или свежими овощами, стаканом кефира и кусочком хлеба, — добавила диетолог.

Профилактика диабета

правильно питайтесь;

не нагружайте поджелудочную железу;

не употребляйте сахар и соль,

следите за своим весом;

занимайтесь спортом;

избегайте стрессов;

следите за уровнем глюкозы в крови

откажитесь от алкоголя и табака.

Также различные диеты, например, диету №5 назначают при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и во время панкреатита.

Во время такой диеты не нужно исключать белки, жиры и углеводы, ведь это медицинская диета, которая направлена ​​не на похудения, а на оздоровление.