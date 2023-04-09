Диетолог Роб Хобсон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию заявил, некоторые продукты, которые позиционируются, как полезные, на самом деле могут повышать уровень холестерина.

— Когда вы наполняете свой холодильник продуктами, которые позиционируются как полезные для здоровья, вы не ожидаете повышения уровня холестерина, — отметил Роб.

По словам диетолога, пять, казалось бы, здоровых продуктов могут подвергнуть ваши артерии риску.

Греческий йогурт. Диетолог объяснил, что 125-граммовая банка греческого йогурта может содержать около 8,4 г насыщенных жиров, что делает этот полезный продукт одним из главных виновников.

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Просто переключитесь на менее жирную версию греческого йогурта. Обычно он такой же густой и вкусный.

Кокосовое масло. Кокосовое масло, помеченное как более здоровая альтернатива жирам без ущерба для вкуса, содержит большое количество насыщенных жиров: в одной столовой ложке целых 10 г.

По словам Хобсона, лучшее масло для вашего здоровья — оливковое. Множество исследований связывают его с хорошим здоровьем сердца и оно активно снижает уровень плохого холестерина.

Креветки и яйца. Около 140 г креветок содержат 210 мг холестерина, а одно большое яйцо содержит около 240 мг холестерина.

— Большинству людей не нужно сокращать количество холестерина, который естественным образом содержится в таких продуктах, как креветки и яйца, — говорит диетолог.

По его словам, снижать уровень холестерина до уровня не более 300 мг в день следует людям с высоким уровнем холестерина или с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным благотворительной организации Heart UK, употребление яиц следует ограничить до трех или четырех раз в неделю, а креветок — один или два раза в неделю.

Гранола и батончики здоровья. Гранола и батончики для здоровья, которые часто называют здоровым перекусом, могут содержать очень большое количество сахара, в зависимости от конкретной марки.

— В списке ингредиентов может не быть сахара как такового, но он может быть в одной из многих других маскировок, таких как мед или фруктовый сироп, — говорит Хобсон.

Диетолог пришел к выводу, что в сбалансированной диете есть место для всех типов продуктов, поэтому сокращения количества жирных и сладких продуктов должно быть достаточно.

Источник: Express