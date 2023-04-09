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Еда

Диетолог предупреждает о пяти якобы полезных продуктах, которые подвергают артерии риску

9 апреля 2023, 14:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
корисні продукти
Источник: Depositphotos

Диетолог Роб Хобсон в комментарии популярному британскому онлайн-изданию заявил, некоторые продукты, которые позиционируются, как полезные, на самом деле могут повышать уровень холестерина.

Когда вы наполняете свой холодильник продуктами, которые позиционируются как полезные для здоровья, вы не ожидаете повышения уровня холестерина, — отметил Роб.

По словам диетолога, пять, казалось бы, здоровых продуктов могут подвергнуть ваши артерии риску.

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Греческий йогурт. Диетолог объяснил, что 125-граммовая банка греческого йогурта может содержать около 8,4 г насыщенных жиров, что делает этот полезный продукт одним из главных виновников.

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Просто переключитесь на менее жирную версию греческого йогурта. Обычно он такой же густой и вкусный.

Кокосовое масло. Кокосовое масло, помеченное как более здоровая альтернатива жирам без ущерба для вкуса, содержит большое количество насыщенных жиров: в одной столовой ложке целых 10 г.

По словам Хобсона, лучшее масло для вашего здоровья — оливковое. Множество исследований связывают его с хорошим здоровьем сердца и оно активно снижает уровень плохого холестерина.

Креветки и яйца. Около 140 г креветок содержат 210 мг холестерина, а одно большое яйцо содержит около 240 мг холестерина.

— Большинству людей не нужно сокращать количество холестерина, который естественным образом содержится в таких продуктах, как креветки и яйца, — говорит диетолог.

По его словам, снижать уровень холестерина до уровня не более 300 мг в день следует людям с высоким уровнем холестерина или с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным благотворительной организации Heart UK, употребление яиц следует ограничить до трех или четырех раз в неделю, а креветок — один или два раза в неделю. 

Гранола и батончики здоровья. Гранола и батончики для здоровья, которые часто называют здоровым перекусом, могут содержать очень большое количество сахара, в зависимости от конкретной марки.

— В списке ингредиентов может не быть сахара как такового, но он может быть в одной из многих других маскировок, таких как мед или фруктовый сироп, — говорит Хобсон.

Диетолог пришел к выводу, что в сбалансированной диете есть место для всех типов продуктов, поэтому сокращения количества жирных и сладких продуктов должно быть достаточно. 

Источник: Express

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