Дієтолог Роб Гобсон у коментарі популярному британському онлайн-виданню заявив, що деякі продукти, які позиціонуються, як корисні, насправді можуть підвищувати рівень холестерину.

– Коли ви наповнюєте свій холодильник продуктами, які позиціонуються як корисні для здоров’я, ви не очікуєте підвищення рівня холестерину, – зазначив Роб.

За словами дієтолога, п’ять, здавалося б, здорових продуктів можуть піддати ваші артерії ризику.

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Грецький йогурт. Дієтолог пояснив, що 125-грамова банка грецького йогурту може містити близько 8,4 г насичених жирів, що робить цей корисний продукт одним із головних винуватців.

Просто перейдіть на менш жирну версію грецького йогурту. Зазвичай він такий же густий і смачний.

Кокосова олія. Кокосова олія, позначена як більш здорова альтернатива жирам без шкоди для смаку, містить велику кількість насичених жирів: в одній столовій ложці цілих 10 г.

За словами Гобсона, найкраща олія для вашого здоров’я – оливкова. Безліч досліджень пов’язують її з гарним здоров’ям серця і вона активно знижує рівень поганого холестерину.

Креветки та яйця. Близько 140 г креветок містять 210 мг холестерину, а одне велике яйце містить близько 240 мг холестерину.

– Більшості людей не потрібно скорочувати кількість холестерину, який природним чином міститься в таких продуктах, як креветки і яйця, – каже дієтолог.

За його словами, знижувати рівень холестерину до рівня не більш як 300 мг на день слід людям із високим рівнем холестерину або з високим ризиком серцево-судинних захворювань.

За даними благодійної організації Heart UK, вживання яєць слід обмежити до трьох або чотирьох разів на тиждень, а креветок – один або два рази на тиждень.

Гранола і батончики здоров’я. Гранола і батончики для здоров’я, які часто називають здоровим перекусом, можуть містити дуже велику кількість цукру, залежно від конкретної марки.

– У списку інгредієнтів може не бути цукру як такого, але він може бути в одному з багатьох інших маскувань, як-от мед або фруктовий сироп, – каже Гобсон.

Дієтолог дійшов висновку, що в збалансованій дієті є місце для всіх типів продуктів, тому скорочення кількості жирних і солодких продуктів має бути достатньо.

Джерело: Express