Диетические блюда из кабачков – что приготовить вкусного

Кабачки достаточно популярный продукт и еще полезный. Из него можно приготовить множество интересных и вкусных блюд. Каких именно – дальше в нашем материале.

Кабачки в духовке

Для приготовления этого блюда вам понадобится: два молодых кабачка, смесь базилика и орегано, сыр, петрушка, чесночный порошок.

Нарежьте кабачки и разотрите в ступке травы, чесночный порошок и соль. Затем натрите кусочки кабачков смесью и сбрызните маслом. Разложите все на противень и посыпьте тертым сыром с петрошкой. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Время приготовления около 40 минут.

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Кабачки в мультиварке

Для приготовления вам необходимо: один кабачок, три помидора, чеснок, лук, петрушка и чуть-чуть сметаны.

Надо нарезать кабачок кусочками, нарезать лук, помидоры, растереть чеснок до густой каши.

Налейте на дно кастрюли мультиварки воды и в режиме выпечки протушите кабачки с луком, пока они не станут мягкими. Затем добавьте помидоры, чеснок, петрушку и соль. Подождите окончания режима, затем включите подогрев и доведите блюдо до готовности.

Кабачки в микроволновке

Для приготовления вам нужно 2 кабачки, зубчик чеснока, 120 г сыра, сметана и соль с перцем.

Нарежьте тонко кабачки и разотрите чеснок. Сыр нужно натереть на мелкой терке. Посолите кабачки, поперчите и разотрите чеснок. Разложите на противень или тарелку для микроволновки и смажьте сметаной и присыпьте тертым сыром. Выставить. Среднюю мощность на микроволновке и поставьте время приготовления 15 минут.

Оладьи из кабачков

Для этого блюда необходим один кабачок, яйцо, половина пачки обезжиренного творога, мука и соль.

Почистите кабачок и натрите его на крупные терки. Слейте лишнюю жидкость и добавьте яйцо, сыр соль и горсть муки. Все хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Опускайте оладьи аккуратно ложкой и жарьте их до румяной корочки.