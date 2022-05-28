Дієтичні страви з кабачків – що приготувати смачного

Кабачки досить популярний продукт та ще й корисний. З нього можна приготувати багато цікавих та смачних страв. Яких саме – далі у нашому матеріалі.

Кабачки у духовці

Для приготування цієї страви вам знадобиться: два молодих кабачка, суміш базиліка та орегано, твердий сир, петрушка, часниковий порошок.

Наріжте кабачки та розітрить у ступці трави, часниковий порошок та сіль. Далі натріть шматочки кабачків сумішшю та збризніть олією. Розкладіть все на деко і посипте тертим сиром з петрушкою. Поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Час приготування приблизно 40 хвилин.

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Кабачки в мультиварці

Для приготування вам необхідно: один кабачок, три помідори, часник, цибуля, петрушка і трохи сметани.

Треба нарізати кабачок шматочками, нарізати цибулю, помідори, розтерти часник до густої каші.

Налийте на дно кастрюли мультиварки води і в режимі Випічка протушкуйте кабачки з цибулею, поки вони не стануть м’якими. Потім додайте помідори, часник, петрушку і сіль. Зачекайте закінчення режиму, потім включіть Підігрів і доведіть страву до готовності.

Кабачки в мікрохвильовці

Для приготування вам треба 2 кабачки, зубчик часнику, 120 грамів сиру, сметана та сіль з перцем.

Наріжте тонко кабачки та розітрить часник. Сир треба натерти на дрібній тьорці. Посоліть кабачки, поперчить та розітріть часник. Розкладіть на деко чи тарілку для мікрохвильовки та змажте сметаною та присипте тертим сиром. Виставить середню потужність на мікрохвильовці та поставте час приготування 15 хвилин.

Оладки з кабачків

Для цієї страви потрібен один кабачок, яйце, половина пачки знежиреного сиру, борошно та сіль.

Почистить кабачок та натріть його на крупні терці. Злийте зайву рідину та додайте яйце, сир соль і жменю борошна. Все гарно перемішайте. Розігрійте сковороду та змажте її олією. Опускайте оладки акуратно ложкою і смажте їх до рум’яної скоринки.