Врач Пунам Десаи из США рассказала о том, какую невероятную пользу нашему организму приносит регулярное погружение в холодную ванную или просто холодный душ.

По словам медика, воздействие холода может стимулировать выработку коллагена, уменьшая морщины, а еще снижать уровень стресса, воспаления и даже улучшать сон.

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Польза холодной воды

— Под воздействием холода я имею в виду принятие холодного душа или погружение в ледяную ванну, и вы должны быть уверены, что делаете это в течение короткого периода времени, — говорит Десаи.

Врач рекомендовала подвергаться холоду 11 минут в неделю, разделив это время на несколько двух-трехминутных периодов.

По словам Пунам, одним из преимуществ воздействия холода является его способность стимулировать выработку коллагена.

— Это помогает уменьшить морщины и повысить эластичность нашей кожи, — сказала она.

Прежде чем придерживаться нового режима, медик посоветовала проконсультироваться с врачом и предупредила, что он может подойти не всем, включая беременных.

Что подтвердили исследования

Как показывают исследования, пребывание в резервуарах с низкой температурой в течение короткого периода времени может предотвратить возрастные формы когнитивного снижения, такие как деменция.

Температура уменьшает воспаление и окислительный стресс, которые являются двумя ведущими факторами функции мозга.

А в одном исследовании, опубликованном в этом году в Британском медицинском журнале, изучалось влияние холодной воды на молодых солдат чешской армии.

Ученые пришли к выводу, что воздействие холодной воды имеет как умственную, так и физическую пользу, включая уменьшение жира в организме и снижение уровня тревожности и беспокойства.

Источник: Express