Пожалуй, каждый хоть раз в жизни слышал о коллагене. Оказывается, что он сильно влияет на эстетический вид кожи, прочность зубов, ногтей и волос. Особенно популярным он стал в последнее время.

Но не все знают, что же такое коллаген, кому и в каких количествах он нужен и как бороться с его дефицитом. Факты ICTV вместе с косметологом Анной Стасюк расскажут о том, каким бывает коллаген и как правильно его принимать.

Что такое коллаген

Коллаген — один из самых распространенных белков в организме человека. Он естественно синтезируется и присутствует в большинстве клеток. Однако довольно часто коллагена недостаточно для полноценного функционирования организма.

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К тому же, его уровень в организме снижается с возрастом. После 30 лет синтез коллагена ежегодно уменьшается на 1-2%. Поэтому косметологи рекомендуют поддерживать уровень коллагена в организме искусственно. А именно через БАДы и продукты, богатые этими полезными элементами.

— В общем, коллаген — это белок, строительный материал для наших клеток. Есть очень много видов коллагена — 28 типов. Но наиболее популярны первый, второй, третий типы. Потому что именно эти типы коллагена отвечают за волосы, ногти, сердце и суставы, — говорит Анна Стасюк.

Первый тип коллагена отвечает за прочность, эластичность кожи, ногтей и волос. Второй — за эластичность суставов. Третий — за кишечник, матку. Какой из этих типов выбирать — зависит от потребностей человека.

Кстати, интересный факт — содержание коллагена первого типа в организме человека составляет 90%. В целом для организма коллаген является очень полезным белком. Он является основным компонентом кожного покрова. Поэтому значительно улучшает состояние кожи. Придает ей эластичность, упругость и удерживает воду.

— Когда в организме его недостаточно — появляются морщины, кожа становится сухой и не упругой. Также коллаген укрепляет волосы и ногти. А еще — способствует регенерации тканей, улучшает метаболизм и поддерживает здоровье и функции опорно-двигательного аппарата, — говорит эксперт.

Со временем кости могут терять свою плотность и становиться ломкими. Это может привести к возникновению остеопороза и повышенному риску переломов. Коллаген наполняет клетки. Поэтому в последнее время на него начали особенно обращать внимание и активно принимать.

Как лучше принимать и какой коллаген

Коллаген есть в таблетках, жидкости или порошке.

Так, коллаген в таблетках принимать удобно, однако эффективность будет зависеть от индивидуальных особенностей организма, например, проблем желудочно-кишечного тракта. Жидкая форма коллагена требует правильного хранения для сохранения его свойств. Косметологи советуют выбирать именно питьевой коллаген в порошковой форме.

— Все потому, что он будет всасываться значительно лучше, поэтому и усваиваться тоже хорошо и давать хороший результат. Сам коллаген можно принимать независимо от приема пищи. И желательно это делать вечером, потому что именно тогда организм направлен на регенерацию, на восстановление, — говорит Анна Стасюк.

Важно также не пропускать приемы коллагена. Сам порошок можно добавлять в сок, кофе. Впрочем, следует учитывать, что коллаген надо пить с витамином С, потому что так он лучше будет синтезировать свой естественный коллаген. Результат будет лучше.

Коллаген может иметь разные источники происхождения. Основные — животного и морского.

Животный коллаген получают из кожи, хрящей и костей животных. Больше всего его содержится в свинине, курятине и говядине. Одним из преимуществ является сходство с естественным коллагеном. Впрочем, у некоторых людей он может вызвать аллергию.

Морской коллаген получают из рыб и других морских организмов, обитающих в водоемах. Он легче усваивается организмом по сравнению с другими источниками коллагена.

— Я бы советовала обращать внимание именно на коллаген морского происхождения. Он хорошо будет всасываться и давать лучший результат. Кстати, именно морской коллаген используют в производстве косметических средств, таких как кремы, маски и сыворотки, — советует Анна Стасюк.

Принимать коллаген косметологи советуют курсом, минимум два-три месяца. Только за это время можно заметить результат. На постоянной основе коллаген советуют принимать вегетарианцам, тем, кто придерживается жесткой диеты и кто проходит процедуры красоты, направленные на стимуляцию выработки своего коллагена.

Противопоказания к коллагену

От коллагеновых добавок стоит отказаться тем, кто принимает лекарства, несовместимые с коллагеном, детям, женщинам во время беременности и грудного вскармливания. А еще — тем, у кого есть аллергия на яйца и морепродукты. К тому же, перед приемом биодобавок внимательно читайте инструкцию и не превышайте рекомендованные дозы. И хотя серьезных побочных эффектов передозировка может не вызвать — лучше этим не злоупотреблять.