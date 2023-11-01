Мабуть, кожен хоч раз у житті чув про колаген. Виявляється, що він неабияк впливає на естетичний вигляд шкіри, міцність зубів, нігтів та волосся. Особливо популярним він став останнім часом.

Але не всі знають, що ж таке колаген, кому і в яких кількостях він потрібний та як боротися із його дефіцитом. Факти ICTV разом із косметологом Ганною Стасюк розкажуть про те, яким буває колаген та як правильно його приймати.

Що таке колаген

Колаген – один з найпоширеніших білків в організмі людини. Він природно синтезується і присутній у більшості клітин. Проте досить часто колагену недостатньо для повноцінного функціонування організму.

Зараз дивляться

До того ж, його рівень в організмі знижується з віком. Після 30 років синтез колагену щороку зменшується на 1-2%. Тож косметологи рекомендують підтримувати рівень колагену в організмі штучно. А саме через БАДи та продукти, багаті на ці корисні елементи.

– Загалом, колаген – це білок, будівельний матеріал для наших клітин. Є дуже багато видів колагену – 28 типів. Але найбільш популярні перший, другий, третій типи. Бо саме ці типи колагену відповідають за волосся, нігті, серце і суглоби, – каже Ганна Стасюк.

Перший тип колагену відповідає за міцність, еластичність шкіри, нігтів і волосся. Другий – за еластичність суглобів. Третій – за кишківник, матку. Який з цих типів обирати – залежить від потреб людини.

До речі, цікавий факт – вміст колагену першого типу в організмі людини становить 90%. Загалом для організму колаген є дуже корисним білком. Він є основним компонентом шкірного покриву. Відтак значно покращує стан шкіри. Надає їй еластичності, пружності та утримує воду.

– Коли в організмі його недостатньо – з’являються зморшки, шкіра стає сухою та не пружною. Також колаген зміцнює волосся та нігті. А ще – сприяє регенерації тканин, покращує метаболізм та підтримує здоров’я та функції опорно-рухового апарату, – каже експертка.

З часом кістки можуть втрачати свою щільність і ставати ламкими. Це може призвести до виникнення остеопорозу та підвищеного ризику переломів. Колаген наповнює клітини. Тому останнім часом на нього почали особливо звертати увагу і активно приймати.

Як краще приймати і який колаген

Колаген є у таблетках, рідині чи порошку.

Так, колаген у таблетках приймати зручно, однак ефективність залежатиме від індивідуальних особливостей організму, наприклад, проблем шлунково-кишкового тракту. Рідка форма колагену потребує правильного зберігання для збереження його властивостей. Косметологи радять обирати саме питний колаген у порошковій формі.

– Все тому, що він всмоктуватиметься значно краще, відтак і засвоюватиметься теж добре і даватиме хороший результат. Сам колаген можна приймати незалежно від прийому їжі. І бажано це робити увечері, тому що саме тоді організм направлений на регенерацію, на відновлення, – каже Ганна Стасюк.

Важливо також не пропускати прийоми колагену. Сам порошок можна додавати в сік, каву. Утім, варто враховувати, що колаген треба пити з вітаміном С, бо так він краще синтезуватиме свій природний колаген. Результат буде кращим.

Колаген може мати різні джерела походження. Основні – тваринного та морського.

Тваринний колаген отримують із шкіри, хрящів та кісток тварин. Найбільше його міститься у свинині, курятині та яловичині. Однією з переваг є схожість з природним колагеном. Утім, у деяких людей він може викликати алергію.

Морський колаген отримують з риб та інших морських організмів, що мешкають у водоймах. Він легше засвоюється організмом у порівнянні з іншими джерелами колагену.

– Я б радила звертати увагу саме на колаген морського походження. Він добре буде всмоктуватися і даватиме кращий результат. До речі, саме морський колаген використовують у виробництві косметичних засобів, як-от креми, маски та сироватки, – радить Ганна Стасюк.

Приймати колаген косметологи радять курсом, щонайменше два-три місяці. Лише за цей час можливо помітити результат. На постійнійспрямовані основі колаген радять приймати вегетаріанцям, тим, хто дотримується жорсткої дієти і хто проходить процедури краси, спрямовані на стимуляцію вироблення свого колагену.

Протипоказання до колагену

Від колагенових добавок варто відмовитися тим, хто приймає ліки, несумісні з колагеном, дітям, жінкам під час вагітності та грудного вигодовування. А ще – тим, у кого є алергія на яйця та морепродукти. До того ж, перед прийомом біодобавок уважно читайте інструкцію та не перевищуйте рекомендовані дози. І хоча серйозних побічних ефектів передозування може не викликати – ліпше цим не зловживати.