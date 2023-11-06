Лікарка Пунам Десаї із США розповіла про те, яку неймовірну користь нашому організму приносить регулярне занурення в холодну ванну або просто холодний душ.
За словами медикині, вплив холоду може стимулювати вироблення колагену, зменшуючи зморшки, а ще знижувати рівень стресу, запалення і навіть покращувати сон.
Користь холодної води
– Під впливом холоду я маю на увазі прийняття холодного душу або занурення в крижану ванну, і ви маєте бути впевнені, що робите це протягом короткого періоду часу, – каже Десаї.
Лікарка рекомендувала піддаватися холоду 11 хвилин на тиждень, розділивши цей час на кілька двох-трьоххвилинних періодів.
За словами Пунам, однією з переваг впливу холоду є його здатність стимулювати вироблення колагену.
– Це допомагає зменшити зморшки та підвищити еластичність нашої шкіри, – сказала вона.
Перш ніж дотримуватися нового режиму, медикиня порадила проконсультуватися з лікарем і попередила, що він може підійти не всім, зойкрема й вагітним.
Що підтвердили дослідження
Як показують дослідження, перебування в резервуарах із низькою температурою протягом короткого періоду часу може запобігти віковим формам когнітивного зниження, таким як деменція.
Температура зменшує запалення та окислювальний стрес, які є двома провідними факторами функції мозку.
А в одному дослідженні, опублікованому цього року в Британському медичному журналі, вивчали вплив холодної води на молодих солдатів чеської армії.
Вчені дійшли висновку, що вплив холодної води має як розумову, так і фізичну користь, включно зі зменшенням жиру в організмі та зниженням рівня тривожності й занепокоєння.
Джерело: Express