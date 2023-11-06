Лікарка Пунам Десаї із США розповіла про те, яку неймовірну користь нашому організму приносить регулярне занурення в холодну ванну або просто холодний душ.

За словами медикині, вплив холоду може стимулювати вироблення колагену, зменшуючи зморшки, а ще знижувати рівень стресу, запалення і навіть покращувати сон.

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Користь холодної води

– Під впливом холоду я маю на увазі прийняття холодного душу або занурення в крижану ванну, і ви маєте бути впевнені, що робите це протягом короткого періоду часу, – каже Десаї.

Лікарка рекомендувала піддаватися холоду 11 хвилин на тиждень, розділивши цей час на кілька двох-трьоххвилинних періодів.

За словами Пунам, однією з переваг впливу холоду є його здатність стимулювати вироблення колагену.

– Це допомагає зменшити зморшки та підвищити еластичність нашої шкіри, – сказала вона.

Перш ніж дотримуватися нового режиму, медикиня порадила проконсультуватися з лікарем і попередила, що він може підійти не всім, зойкрема й вагітним.

Що підтвердили дослідження

Як показують дослідження, перебування в резервуарах із низькою температурою протягом короткого періоду часу може запобігти віковим формам когнітивного зниження, таким як деменція.

Температура зменшує запалення та окислювальний стрес, які є двома провідними факторами функції мозку.

А в одному дослідженні, опублікованому цього року в Британському медичному журналі, вивчали вплив холодної води на молодих солдатів чеської армії.

Вчені дійшли висновку, що вплив холодної води має як розумову, так і фізичну користь, включно зі зменшенням жиру в організмі та зниженням рівня тривожності й занепокоєння.

Джерело: Express