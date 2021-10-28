В Малайзии создали презерватив, который могут использовать как мужчины, так и женщины.

Унисекс средство разработал гинеколог Джон Танг Инг Чинь из компании Twin Catalyst.

Контрацептив изготовлен из полиуретана, материала, который активно используется в различных сферах человеческого быта и в производстве. Он идеально подходит для этого, поскольку тонкий, гибкий, крепкий, водонепроницаемый и безопасный. К примеру, он используется для изготовления прозрачных повязок для ран.

Презерватив из полиуретана имеет клейкое покрытие и может прикрепляться как к влагалищу, так и к пенису, гарантируя одинаковую защиту для обоих партнеров.

Изобретение уже получило название – Wondaleaf Unisex Condom.

Оно прошло клинические исследования и испытания, контрацептив вскоре выведут на рынок.

Приобрести его можно через сайт фирмы Twin Catalyst уже в декабре 2021 года. Стоит он $3,61, в коробке будет два средства.

Его можно использовать во время полового акта для избежания нежелательной беременности и заболеваний, которые передаются во время секса.