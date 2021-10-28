У Малайзії створили презерватив, який можуть використовувати як чоловіки, так і жінки.

Унісекс засіб розробив гінеколог Джон Танг Інг Чінь із компанії Twin Catalyst.

Контрацептив виготовлений з поліуретану, матеріалу, який нині активно використовується у різних сферах людського побуту та у виробництві. Він ідеально підходить для цього, адже тонкий, гнучкий, міцний, водонепроникний та безпечний. Наприклад, він використовується для виготовлення прозорих пов’язок для ран.

Презерватив із поліуретану має клейке покриття та може прикріплюватися як до піхви, так і до пеніса, гарантуючи однаковий захист для обох партнерів.

Винахід уже отримав назву – Wondaleaf Unisex Condom.

Він пройшов клінічні дослідження та випробування, контрацептив незабаром виведуть на ринок.

Придбати його можна буде через сайт фірми Twin Catalyst уже у грудні 2021 року. Коштуватиме він $3,61, у коробці міститиметься два засоби.

Його можна буде використовувати під час статевого акту для уникнення небажаної вагітності та захворювань, які передаються під час сексу.