Это действительно отличный способ поддержания здоровья и иммунитета. Паста Амосова, названная в честь выдающегося украинского кардиолога, содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов. Состав очень прост: сухофрукты, орехи, мед и лимон.

Вкусную и питательную пасту Амосова можно употреблять как самостоятельный продукт перед завтраком или же добавлять к различным блюдам, чтобы обогатить их полезными элементами.

Смесь особенно полезна детям и взрослым для укрепления иммунной системы в сезон вирусов и простуд.

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Как приготовить пасту Амосова, пошаговый рецепт читайте в материале Факты ICTV.

Ингредиенты

100 г кураги

100 г инжира

100 г чернослива

100 г изюма

100 г очищенных грецких орехов

100 г меда

2-3 лимона

Приготовление

Изюм, курагу, инжир и чернослив хорошо промываем и полностью обсушиваем. Лимоны также моем и нарезаем на четыре части. Измельчаем все ингредиенты блендером или мясорубкой. Добавляем в витаминную смесь мед и тщательно перемешиваем. Перекладываем в стерилизованную банку, закрываем крышкой и храним в холодильнике.

Источник: Смачно