Это действительно отличный способ поддержания здоровья и иммунитета. Паста Амосова, названная в честь выдающегося украинского кардиолога, содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов. Состав очень прост: сухофрукты, орехи, мед и лимон.
Вкусную и питательную пасту Амосова можно употреблять как самостоятельный продукт перед завтраком или же добавлять к различным блюдам, чтобы обогатить их полезными элементами.
Смесь особенно полезна детям и взрослым для укрепления иммунной системы в сезон вирусов и простуд.
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Как приготовить пасту Амосова, пошаговый рецепт читайте в материале Факты ICTV.
Ингредиенты
- 100 г кураги
- 100 г инжира
- 100 г чернослива
- 100 г изюма
- 100 г очищенных грецких орехов
- 100 г меда
- 2-3 лимона
Приготовление
- Изюм, курагу, инжир и чернослив хорошо промываем и полностью обсушиваем.
- Лимоны также моем и нарезаем на четыре части.
- Измельчаем все ингредиенты блендером или мясорубкой.
- Добавляем в витаминную смесь мед и тщательно перемешиваем.
- Перекладываем в стерилизованную банку, закрываем крышкой и храним в холодильнике.
Источник: Смачно