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Еда

Для сердца и иммунитета — рецепт пасты Амосова пошагово

31 октября 2023, 12:45
Марина Мелехова редактор
Для сердца и иммунитета — рецепт пасты Амосова пошагово
Источник: Depositphotos

Это действительно отличный способ поддержания здоровья и иммунитета. Паста Амосова, названная в честь выдающегося украинского кардиолога, содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов.  Состав очень прост: сухофрукты, орехи, мед и лимон.

Вкусную и питательную пасту Амосова можно употреблять как самостоятельный продукт перед завтраком или же добавлять к различным блюдам, чтобы обогатить их полезными элементами.

Смесь особенно полезна детям и взрослым для укрепления иммунной системы в сезон вирусов и простуд.

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Как приготовить пасту Амосова, пошаговый рецепт читайте в материале Факты ICTV.

Ингредиенты

  • 100 г кураги
  • 100 г инжира
  • 100 г чернослива
  • 100 г изюма
  • 100 г очищенных грецких орехов
  • 100 г меда
  • 2-3 лимона

Приготовление

  1. Изюм, курагу, инжир и чернослив хорошо промываем и полностью обсушиваем.
  2. Лимоны также моем и нарезаем на четыре части.
  3. Измельчаем все ингредиенты блендером или мясорубкой.
  4. Добавляем в витаминную смесь мед и тщательно перемешиваем.
  5. Перекладываем в стерилизованную банку, закрываем крышкой и храним в холодильнике.
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Источник: Смачно

Теги
Імунітет Кулінарні рецепти Серце хвороба
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