Оливковое масло и лимонный сок — ингредиенты, которые есть на каждой кухне, ведь они идеально дополняют наши любимые блюда. Однако в сочетании эти два вещества обладают уникальными свойствами для здоровья человека.

Смесь лимонного сока и оливкового масла очень богата питательными веществами, помогает уменьшить симптомы определенных заболеваний и предотвращает их осложнения. Также считается, что смесь сока лимона и оливкового масла способна очистить печень и весь организм в целом.

Действительно ли лимонный сок и оливковое масло в сочетании очистят вашу печень — Факты ICTV спросили у врача эндокринолога-диетолога Татьяны Луговской.

Полезные свойства лимонного сока и оливкового масла

По словам эндокринолога-диетолога, оливковое масло имеет множество преимуществ для здоровья, а лимон — распространенный ингредиент, используемый в домашних блюдах.

— Сочетание лимонного сока и оливкового масла обеспечивает простой способ детоксикации организма, — добавляет Луговская.

Этот натуральный и вкусный детокс поможет очистить желчный пузырь и печень — он также снижает уровень холестерина, обладает очищающим действием и предотвращает образование камней в желчном пузыре.

По словам Луговской, наиболее удобным является то, что вы можете использовать эту комбинацию, чтобы сделать салаты и блюда намного вкуснее и полезнее.

Вы также можете использовать эту смесь для детоксикации своего тела, ведь есть причины, по которым такая комбинация работает. Однако сперва стоит понимать, как каждый из ингредиентов влияет на организм.

Воздействие лимонного сока

Лимон является богатым источником витамина С, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Это не только помогает восстанавливать клетки, но и предотвращает окислительное повреждение.

— Лимон улучшает пищеварение, что, в свою очередь, также помогает “очистить” печень естественным методом, — добавляет эндокринолог-диетолог.

Также лимонный сок улучшает работу вашей пищеварительной системы. Кроме того, наша печень может вырабатывать больше ферментов при наличии в организме свежего лимонного сока.

Врач добавляет, что на самом деле исследования показали, что употребление цедры лимона может помочь людям с жировой болезнью печени.

Влияние оливкового масла

— Лучшее в оливковом масле то, что оно способствует лучшему испражнению. Регулярное потребление оливкового масла способствует выведению вредных токсинов и делает вашу кожу здоровой, — отмечает Луговская.

Но отдавайте предпочтение оливковому маслу первого отжима. Это лучший выбор, потому что такое масло содержит более высокую концентрацию антиоксидантов, которые могут устранять свободные радикалы и предотвращать повреждение ваших клеток.

Также комбинация оливкового масла и лимонного сока:

Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Обладает антиоксидантным действием: и лимон, и оливковое масло известны своим антиоксидантным действием. Антиоксиданты помогают организму защититься от вредного воздействия окружающей среды.

Укрепляет кожу и ногти: высокое содержание защитных антиоксидантов положительно влияет на здоровье кожи и даже может помочь сильно поврежденной коже. Употребление лимонного сока и оливкового масла полезно для вашего тела, а это всегда улучшает настроение и дает энергию!

— Но обратите внимание! Хотя оливковое масло и лимонный сок помогают очистить ваше тело здоровым, безопасным и вкусным способом, все же стоит обсудить количество употребления этих составляющих со своим врачом-диетологом, — советует Луговская.

Как приготовить уникальную смесь

Обратите внимание, что лимонный сок и оливковое масло следует употреблять только в качестве пищевой добавки, а не в качестве основного приема пищи.

Для приготовления вам понадобится:

оливковое масло — 1/2 столовой ложки;

свежий лимонный сок — 1/2 столовой ложки.

В стеклянной посуде смешайте оливковое масло и лимонный сок. Тщательно перемешайте жидкость деревянной палочкой (это важно), металлические ложки использовать нельзя.

Употребляйте смесь натощак утром после пробуждения. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема!