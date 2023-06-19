Оливкова олія та лимонний сік – інгредієнти, які є на кожній кухні, адже вони ідеально доповнюють наші улюблені страви. Проте у поєднанні ці дві речовини володіють унікальними властивостями для здоровʼя людини.

Суміш лимонного соку та оливкової олії має дуже багато поживних речовин, допомагає зменшити симптоми певних захворювань та запобігає їх ускладненню. Також вважається, що суміш соку лимона та оливкової олії здатна очистити печінку та увесь організм в цілому.

Чи дійсно лимонний сік та оливкова олія у поєднанні очистять вашу печінку – Факти ICTV запитали у лікаря ендокринолога-дієтолога Тетяни Луговської.

Корисні властивості лимонного соку та оливкової олії

За словами ендокринолога-дієтолога, оливкова олія має численні переваги для здоров’я, а лимон є поширеним інгредієнтом, який використовується в домашніх стравах.

– Поєднання лимонного соку та оливкової олії забезпечує простий спосіб детоксикації організму, – додає Луговська.

Цей природній та смачний детокс допоможе очистити ваш жовчний міхур і печінку – він також знижує рівень холестерину, має очищувальну дію та запобігає утворенню жовчних каменів.

За словами Луговської, найзручнішим є те, що ви можете використовувати цю комбінацію, щоб зробити свої салати та страви набагато смачнішими та кориснішими.

Ви також можете використовувати цю суміш для детоксикації свого організму, адже є причини, чому така комбінація працює. Проте спершу варто розуміти, як кожен з інгредієнтів впливає на організм.

Вплив лимонного соку

Лимон є багатим джерелом вітаміну С, який є одним з найпотужніших антиоксидантів. Це не тільки допомагає відновити клітини, але й запобігає окислювальному пошкодженню.

– Лимон покращує травлення, що, своєю чергою, також допомагає “очистити” печінку природним методом, – додає ендокринолог-дієтолог.

Також лимонний сік покращує роботу вашої травної системи. Крім того, наша печінка може виробляти більше ферментів за наявності в організмі свіжого лимонного соку.

Лікар додає, що фактично, дослідження показали, що вживання лимонної цедри може допомогти людям з жировою хворобою печінки.

Вплив оливкової олії

– Найкраще в оливковій олії те, що вона сприяє кращому випорожненню. Регулярне споживання оливкової олії сприяє виведенню шкідливих токсинів і робить вашу шкіру здоровою, – зазначає Луговська.

Але надавайте перевагу оливковій олії першого віджиму. Це найкращий вибір, оскільки така олія містить вищу концентрацію антиоксидантів, які можуть усувати вільні радикали та запобігати пошкодженню ваших клітин.

Також комбінація оливкової олії та лимонного соку:

Позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Має антиоксидантну дію: і лимон, і оливкова олія відомі своєю антиоксидантною дією. Антиоксиданти допомагають організму захиститися від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Зміцнює шкіру та нігті: високий вміст захисних антиоксидантів позитивно впливає на здоров’я шкіри та навіть може допомогти сильно пошкодженій шкірі. Вживання лимонного соку та оливкової олії є корисним для нашого тіла, а це завжди покращує настрій та надає енергії!

– Але зверніть увагу! Хоч оливкова олія та лимонний сік допомагають очистити ваше тіло здоровим, безпечним та смачним способом, все ж варто обговорити кількість вживання цих складових зі своїм лікарем-дієтологом, – радить Луговська.

Як приготувати унікальну суміш

Зверніть увагу, що лимонний сік та оливкову олію варто вживати лише як дієтичну добавку, а не як основний прийом їжі.

Для приготування вам знадобиться:

оливкова олія – 1/2 столової ложки;

свіжий лимонний сік – 1/2 столової ложки.

У скляній посудині змішайте оливкову олію та лимонний сік. Ретельно перемішайте рідину деревʼяною паличкою (це важливо), металеві ложки використовувати не можна.

Вживайте суміш натщесерце зранку після пробудження. Перед початком прийому олії та лимону обовʼязково проконсультуйтеся зі своїм лікарем!