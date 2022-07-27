Вишню считают универсальной и незаменимой ягодой для приготовления разнообразных десертов. Чтобы использовать вишню не только летом, необходимо удачно законсервировать ее на зиму.
Как законсервировать вишню на зиму, чтобы сохранить ее полезные свойства — читайте в нашем материале.
Рецепт вишни в собственном соку без косточки
Ингредиенты:
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- вишни — 1 кг;
- сахар — 500 гр.
Приготовление:
- Тщательно переберите вишню — избавьтесь от гнилых плодов и листочков.
- Помойте вишню и дайте их обсохнуть.
- Избавьтесь от вишневых косточек — рекомендуем делать это над тарелкой, чтобы потом использовать сок, который вытек.
- Переложите вишни в миску и засыпьте сахаром.
- Чтобы выделился сок, оставьте плоды на ночь (на 8-10 ч).
- По истечению времени, вишня должна выделить достаточное количество сока — перелейте все в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Варить вишни не нужно, необходимо лишь довести до кипения.
- Параллельно можете простерилизовать банки.
- Перелейте теплые вишни в банки и залейте соком.
- Закрутите банки как обычно.
Вишню в собственном соку можно добавлять в торты, пироги, пирожки и вареники, или варить компоты.
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