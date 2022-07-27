Вишню считают универсальной и незаменимой ягодой для приготовления разнообразных десертов. Чтобы использовать вишню не только летом, необходимо удачно законсервировать ее на зиму.

Как законсервировать вишню на зиму, чтобы сохранить ее полезные свойства — читайте в нашем материале.

Рецепт вишни в собственном соку без косточки

Ингредиенты:

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вишни — 1 кг;

сахар — 500 гр.

Приготовление:

Тщательно переберите вишню — избавьтесь от гнилых плодов и листочков. Помойте вишню и дайте их обсохнуть. Избавьтесь от вишневых косточек — рекомендуем делать это над тарелкой, чтобы потом использовать сок, который вытек. Переложите вишни в миску и засыпьте сахаром. Чтобы выделился сок, оставьте плоды на ночь (на 8-10 ч). По истечению времени, вишня должна выделить достаточное количество сока — перелейте все в кастрюлю и поставьте на огонь. Варить вишни не нужно, необходимо лишь довести до кипения. Параллельно можете простерилизовать банки. Перелейте теплые вишни в банки и залейте соком. Закрутите банки как обычно.

Вишню в собственном соку можно добавлять в торты, пироги, пирожки и вареники, или варить компоты.