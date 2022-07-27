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Еда

Для вкусных десертов: как приготовить вишню в собственном соку на зиму

27 июля 2022, 15:57
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Для вкусных десертов: как приготовить вишню в собственном соку на зиму
Источник: Depositphotos

Вишню считают универсальной и незаменимой ягодой для приготовления разнообразных десертов. Чтобы использовать вишню не только летом, необходимо удачно законсервировать ее на зиму.

Как законсервировать вишню на зиму, чтобы сохранить ее полезные свойства — читайте в нашем материале.

Рецепт вишни в собственном соку без косточки

Ингредиенты:

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  • вишни — 1 кг;
  • сахар — 500 гр.

Приготовление:

  1. Тщательно переберите вишню — избавьтесь от гнилых плодов и листочков.
  2.  Помойте вишню и дайте их обсохнуть.
  3. Избавьтесь от вишневых косточек — рекомендуем делать это над тарелкой, чтобы потом использовать сок, который вытек.
  4. Переложите вишни в миску и засыпьте сахаром.
  5. Чтобы выделился сок, оставьте плоды на ночь (на 8-10 ч).
  6. По истечению времени, вишня должна выделить достаточное количество сока — перелейте все в кастрюлю и поставьте на огонь.
  7. Варить вишни не нужно, необходимо лишь довести до кипения.
  8. Параллельно можете простерилизовать банки.
  9. Перелейте теплые вишни в банки и залейте соком.
  10. Закрутите банки как обычно.

Вишню в собственном соку можно добавлять в торты, пироги, пирожки и вареники, или варить компоты.

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