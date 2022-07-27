Вишню вважають універсальною та незамінною ягодою для приготування різноманітних десертів. Аби використовувати вишню не лише влітку, необхідно вдало законсервувати її на зиму.

Як законсервувати вишню на зиму, щоб зберегти її корисні властивості – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт вишні у власному соку без кісточки

Інгредієнти:

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вишні – 1 кг;

цукор – 500 гр.

Приготування:

Ретельно переберіть вишню – позбудьтеся гнилих плодів та листочків. Помийте вишню та дайте їх обсохнути. Позбудьтеся вишневих кісточок – рекомендуємо робити це над тарілкою, аби потім використати утворений сік. Перекладіть вишні у миску та засипте цукром. Аби виділився сік, залиште плоди на ніч (8-10 год). По закінченню часу, вишня має виділити достатню кількість соку – перелийте усе в каструлю та поставте на вогонь. Варити вишні не потрібно, необхідно лише довести рідину до кипіння. Паралельно можете простерилізувати банки. Перелийте теплі вишні у банки та залийте соком. Закрутіть банки як зазвичай.

Вишню у власному соку можна додавати у торти, пироги, пиріжки чи вареники, або варити компоти.