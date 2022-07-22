Малина – надзвичайно ароматна та корисна ягода. Вона містить фруктозу, глюкозу, органічні кислоти, вітаміни групи А, В1, В2, С, РР, Е, ефірні олії, пектини, клітковину, каротин, солі міді, заліза, калію, фолієву кислоту та багато інших речовин.

Зазвичай з ягоди готують готувати варення, джеми, компоти та навіть вина.

Як приготувати ароматне вино з малини – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт малинового вина

Інгредієнти:

малина – 1 кг;

вода – 1 л;

цукор – 500 гр.

Приготування:

Вино слід готувати зі спілих ягід, тому ретельно переберіть малину – для вина не варто використовувати гнилу чи неспілу малину. Розітріть ягоди до консистенції пюре (до речі, малину не потрібно мити, вона містить корисні живі бактерії, які впливатимуть на процес бродіння). Перелийте пюре у чисту суху банку та додайте 700 мл води і 300 г цукру. Банка має бути заповнена на 70-80%. Ретельно перемішайте майбутнє вино. На горловину банки надіньте медичну рукавичку та зробіть маленьку дірочку на одному з пальців. Залиште вино у теплому темному місці. Через 10 днів процідіть напій. М’якоть можна викинути. В окремій тарілці з’єднайте 100 г цукру і 300 мл води. Додайте цукрову воду до малинового соку та надіньте на банку рукавичку. Через три дні додайте ще 100 гр цукру. Тепер залиште вино бродити на 30-60 днів. У цей період малиновий напій не варто чіпати.

Коли на дні банки з’явиться осад, вино змінить колір, а рукавичка почне здуватися – процес бродіння закінчився. Малинове вино готове!

Зберігати вино краще у скляних пляшках.