Малина — чрезвычайно ароматная и полезная ягода. Она содержит фруктозу, глюкозу, органические кислоты, витамины группы А, В1, В2, С, РР, Е, эфирные масла, пектины, клетчатку, каротин, соли меди, железа, калия, фолиевую кислоту и много других веществ.

Обычно, из ягоды готовят готовить варенье, джемы, компоты и даже вина.

Как приготовить ароматное вино из малины — читайте в нашем материале.

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Рецепт малинового вина

Ингредиенты:

малина — 1 кг;

вода — 1 л;

сахар — 500 гр.

Приготовление:

Вино следует готовить из спелых ягод, поэтому тщательно переберите малину — для вина не следует использовать гнилую или неспелую малину. Разотрите ягоды до консистенции пюре (кстати, малину не нужно мыть, она содержит полезные живые бактерии, которые будут влиять на процесс брожения). Перелейте пюре в чистую сухую банку и добавьте 700 мл воды и 300 г сахара. Банка должна быть заполнена на 70-80%. Тщательно перемешайте будущее вино. На горловину банки наденьте медицинскую перчатку и сделайте маленькую дырочку на одном из пальцев. Оставьте вино в теплом темном месте. Через 10 дней процедите напиток. Мякоть можно выбросить. В отдельной тарелке соедините 100 г сахара и 300 мл воды. Добавьте сахарную воду в малиновый сок и наденьте на банку перчатку. Через три дня добавьте еще 100 г сахара. Теперь оставьте вино бродить на 30-60 дней. В этот период малиновый напиток не стоит трогать.

Когда на дне банки появится осадок, вино изменит цвет, а перчатка начнет сдуваться — процесс брожения закончился. Малиновое вино готово!

Хранить вино лучше в стеклянных бутылках.