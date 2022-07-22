Малина — чрезвычайно ароматная и полезная ягода. Она содержит фруктозу, глюкозу, органические кислоты, витамины группы А, В1, В2, С, РР, Е, эфирные масла, пектины, клетчатку, каротин, соли меди, железа, калия, фолиевую кислоту и много других веществ.
Обычно, из ягоды готовят готовить варенье, джемы, компоты и даже вина.
Как приготовить ароматное вино из малины — читайте в нашем материале.
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Рецепт малинового вина
Ингредиенты:
- малина — 1 кг;
- вода — 1 л;
- сахар — 500 гр.
Приготовление:
- Вино следует готовить из спелых ягод, поэтому тщательно переберите малину — для вина не следует использовать гнилую или неспелую малину.
- Разотрите ягоды до консистенции пюре (кстати, малину не нужно мыть, она содержит полезные живые бактерии, которые будут влиять на процесс брожения).
- Перелейте пюре в чистую сухую банку и добавьте 700 мл воды и 300 г сахара. Банка должна быть заполнена на 70-80%.
- Тщательно перемешайте будущее вино.
- На горловину банки наденьте медицинскую перчатку и сделайте маленькую дырочку на одном из пальцев.
- Оставьте вино в теплом темном месте.
- Через 10 дней процедите напиток. Мякоть можно выбросить.
- В отдельной тарелке соедините 100 г сахара и 300 мл воды.
- Добавьте сахарную воду в малиновый сок и наденьте на банку перчатку.
- Через три дня добавьте еще 100 г сахара.
- Теперь оставьте вино бродить на 30-60 дней. В этот период малиновый напиток не стоит трогать.
Когда на дне банки появится осадок, вино изменит цвет, а перчатка начнет сдуваться — процесс брожения закончился. Малиновое вино готово!
Хранить вино лучше в стеклянных бутылках.