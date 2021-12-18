Холодная пора — отличное время для просмотра сериалов. Некоторые люди ищут контент погорячее и не против посмотреть сериалы про секс.

В то же время можно совместить приятное с полезным и подобрать ленты, которые будут способствовать половому воспитанию и обогащению новыми знаниями.

Сексолог Татьяна Славина назвала лучшие сериалы про секс.

Мастера секса (2013)

Этот сериал о пионерах-исследователях сексуальности человека Уильяме Мастерсе и Вирджинии Джонсон и о том, как они в пуританскую эпоху произвели настоящую сексуальную революцию.

Секс в большом городе (1998)

Культовый сериал, который рассказывает о судьбах четырех одиноких женщин в Нью-Йорке. В каждой серии затрагивается одна из тем, связанных с сексуальной жизнью человека.

Потаскушка (2018)

Каждая серия посвящена определенной секс-теме, которую раскрывают реальные люди.

Половое воспитание (2019)

В сериале поднимаются актуальные темы мастурбации, первого секса, гендерного определения. Он будет полезный как подросткам, так и родителям.

Миссис Флетчер (2019)

Сериал о женщине, в которой проснулась сексуальность. Она пытается разобраться в себе, своих пристрастиях, изучает свое тело.

Сексолог Наталья Ежова считает, что фильмы о сексе могут разнообразить половую жизнь пары.

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