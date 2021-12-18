Холодная пора — отличное время для просмотра сериалов. Некоторые люди ищут контент погорячее и не против посмотреть сериалы про секс.
В то же время можно совместить приятное с полезным и подобрать ленты, которые будут способствовать половому воспитанию и обогащению новыми знаниями.
Сексолог Татьяна Славина назвала лучшие сериалы про секс.
- Мастера секса (2013)
Этот сериал о пионерах-исследователях сексуальности человека Уильяме Мастерсе и Вирджинии Джонсон и о том, как они в пуританскую эпоху произвели настоящую сексуальную революцию.
- Секс в большом городе (1998)
Культовый сериал, который рассказывает о судьбах четырех одиноких женщин в Нью-Йорке. В каждой серии затрагивается одна из тем, связанных с сексуальной жизнью человека.
- Потаскушка (2018)
Каждая серия посвящена определенной секс-теме, которую раскрывают реальные люди.
- Половое воспитание (2019)
В сериале поднимаются актуальные темы мастурбации, первого секса, гендерного определения. Он будет полезный как подросткам, так и родителям.
- Миссис Флетчер (2019)
Сериал о женщине, в которой проснулась сексуальность. Она пытается разобраться в себе, своих пристрастиях, изучает свое тело.
Сексолог Наталья Ежова считает, что фильмы о сексе могут разнообразить половую жизнь пары.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Она также рекомендует их просматривать.