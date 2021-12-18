Холодна пора – чудовий час для перегляду серіалів. Деякі люди шукають гарячіший контент та не проти подивитися серіали про секс.

Водночас можна поєднати приємне з корисним та підібрати стрічки, які сприятимуть статевому вихованню та збагаченню новими знаннями.

Сексолог Тетяна Славіна назвала найкращі серіали про секс.

Майстри сексу (2013)

Цей серіал про піонерів-дослідників сексуальності людини Вільяма Мастерса та Вірджинію Джонсон і про те, як вони в пуританську епоху вчинили справжню сексуальну революцію.

Секс у великому місті (1998)

Культовий серіал, який розповідає про долю чотирьох самотніх жінок у Нью-Йорку. У кожній серії розкривається одна з тем, пов’язаних із сексуальним життям людини.

Потаскушка (2018)

Кожна серія присвячена певній секс-темі, яку розкривають реальні люди.

Статеве виховання (2019)

У серіалі порушуються актуальні теми мастурбації, першого сексу, ґендерного визначення. Він буде корисним як підліткам, так і батькам.

Місіс Флетчер (2019)

Серіал про жінку, у якій прокинулася сексуальність. Вона намагається розібратися у собі, своїх уподобаннях, вивчає своє тіло.

Сексолог Наталія Єжова вважає, що фільми про секс можуть урізноманітнити статеве життя пари.

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