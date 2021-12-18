Холодна пора – чудовий час для перегляду серіалів. Деякі люди шукають гарячіший контент та не проти подивитися серіали про секс.
Водночас можна поєднати приємне з корисним та підібрати стрічки, які сприятимуть статевому вихованню та збагаченню новими знаннями.
Сексолог Тетяна Славіна назвала найкращі серіали про секс.
- Майстри сексу (2013)
Цей серіал про піонерів-дослідників сексуальності людини Вільяма Мастерса та Вірджинію Джонсон і про те, як вони в пуританську епоху вчинили справжню сексуальну революцію.
- Секс у великому місті (1998)
Культовий серіал, який розповідає про долю чотирьох самотніх жінок у Нью-Йорку. У кожній серії розкривається одна з тем, пов’язаних із сексуальним життям людини.
- Потаскушка (2018)
Кожна серія присвячена певній секс-темі, яку розкривають реальні люди.
- Статеве виховання (2019)
У серіалі порушуються актуальні теми мастурбації, першого сексу, ґендерного визначення. Він буде корисним як підліткам, так і батькам.
- Місіс Флетчер (2019)
Серіал про жінку, у якій прокинулася сексуальність. Вона намагається розібратися у собі, своїх уподобаннях, вивчає своє тіло.
Сексолог Наталія Єжова вважає, що фільми про секс можуть урізноманітнити статеве життя пари.
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