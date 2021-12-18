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Для задоволення та саморозвитку: найкращі серіали про секс

18 Грудня 2021, 17:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Для задоволення та саморозвитку: найкращі серіали про секс

Холодна пора – чудовий час для перегляду серіалів. Деякі люди шукають гарячіший контент та не проти подивитися серіали про секс.

Водночас можна поєднати приємне з корисним та підібрати стрічки, які сприятимуть статевому вихованню та збагаченню новими знаннями.

Сексолог Тетяна Славіна назвала найкращі серіали про секс.

  • Майстри сексу (2013)

Цей серіал про піонерів-дослідників сексуальності людини Вільяма Мастерса та Вірджинію Джонсон і про те, як вони в пуританську епоху вчинили справжню сексуальну революцію.

  • Секс у великому місті (1998)

Культовий серіал, який розповідає про долю чотирьох самотніх жінок у Нью-Йорку. У кожній серії розкривається одна з тем, пов’язаних із сексуальним життям людини.

  • Потаскушка (2018)

Кожна серія присвячена певній секс-темі, яку розкривають реальні люди.

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  • Статеве виховання (2019)

У серіалі порушуються актуальні теми мастурбації, першого сексу, ґендерного визначення. Він буде корисним як підліткам, так і батькам.

  • Місіс Флетчер (2019)

Серіал про жінку, у якій прокинулася сексуальність. Вона намагається розібратися у собі, своїх уподобаннях, вивчає своє тіло.

Сексолог Наталія Єжова вважає, що фільми про секс можуть урізноманітнити статеве життя пари.

 

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Публикация от Татьяна Славина | сексолог???? (@tetianaslavina)

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Теги
зарубіжні серіали , Секс , Серіал
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