Речная рыба и рыба по прудам всегда была на столе у украинцев. С рыбой даже варили и варят борщ.
Шеф Евгений Клопотенко предлагает рецепт борща с карасями.
Борщ с карасями
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Ингредиенты:
- 2 л воды (+150 мл для овощей)
- 6 небольших карасей
- 1 большая свекла
- 1 средний лук
- 4 средних картофеля
- 1 средняя морковь
- 200 мл домашнего томатного сока
- 200 г свежей капусты
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 2 лавровых листа
- 3 горошины душистого перца
- 1 ст. л. муки
- 3 ст. л. подсолнечного масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Очистите от чешуи и внутренностей рыбу. Промойте ее под проточной водой и обсушите.
- Посолите рыбу с обеих сторон и запанируйте в муке.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы с рыбы стекло лишнее масло.
- Очистите свеклу, луковицу, картофель и морковь. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке.
- Лук обжарьте в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте домашний томатный сок и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.
- Тем временем картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 л воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 минут.
- Нашинкуйте свежую капусту, добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.
- После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.
Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.
Источник: Евгений Клопотенко