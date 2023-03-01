1 марта 2023, 20:03 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Речная рыба и рыба по прудам всегда была на столе у украинцев. С рыбой даже варили и варят борщ. Шеф Евгений Клопотенко предлагает рецепт борща с карасями. Борщ с карасями Сейчас смотрят Ингредиенты: 2 л воды (+150 мл для овощей)

6 небольших карасей

1 большая свекла

1 средний лук

4 средних картофеля

1 средняя морковь

200 мл домашнего томатного сока

200 г свежей капусты

1 ст. л. подсолнечного масла

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

1 ст. л. муки

3 ст. л. подсолнечного масла

соль и перец по вкусу Приготовление: Очистите от чешуи и внутренностей рыбу. Промойте ее под проточной водой и обсушите. Посолите рыбу с обеих сторон и запанируйте в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы с рыбы стекло лишнее масло. Очистите свеклу, луковицу, картофель и морковь. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Лук обжарьте в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте домашний томатный сок и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут. Тем временем картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 л воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 минут. Нашинкуйте свежую капусту, добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут. После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.

Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут. Читайте также: Быстро и полезно: как приготовить борщевую заправку на зиму Источник: Евгений Клопотенко

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