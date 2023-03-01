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Для поста: красный борщ с карасями

1 марта 2023, 20:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
борщ с карасями
Источник: Depositphotos

Речная рыба и рыба по прудам всегда была на столе у украинцев. С рыбой даже варили и варят борщ.

Шеф Евгений Клопотенко предлагает рецепт борща с карасями.

Борщ с карасями

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Ингредиенты:

  • 2 л воды (+150 мл для овощей)
  • 6 небольших карасей
  • 1 большая свекла
  • 1 средний лук
  • 4 средних картофеля
  • 1 средняя морковь
  • 200 мл домашнего томатного сока
  • 200 г свежей капусты
  • 1 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 лавровых листа
  • 3 горошины душистого перца
  • 1 ст. л. муки
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Очистите от чешуи и внутренностей рыбу. Промойте ее под проточной водой и обсушите.
  2. Посолите рыбу с обеих сторон и запанируйте в муке.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы с рыбы стекло лишнее масло.
  4. Очистите свеклу, луковицу, картофель и морковь. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке.
  5. Лук обжарьте в глубокой сковороде на растительном масле до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте домашний томатный сок и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.
  6. Тем временем картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 л воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 минут.
  7. Нашинкуйте свежую капусту, добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.
  8. После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут.
    Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут.
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Источник: Евгений Клопотенко

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