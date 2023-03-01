Річкова риба та риба зі ставків зажди була на столі у українців. З рибою навіть варили і варять борщ.
Шеф Євген Клопотенко пропонує рецепт борщу з карасями.
Борщ з карасями
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Інгредієнти:
- 2 л води (+150 мл для овочів)
- 6 невеликих карасів
- 1 великий буряк
- 1 середня цибуля
- 4 середні картоплі
- 1 середня морква
- 200 мл домашнього томатного соку
- 200 г свіжої капусти
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 2 лаврових листи
- 3 горошини духмяного перцю
- 1 ст. л. борошна
- 3 ст. л. соняшникової олії
- сіль та перець до смаку
Приготування:
- Почистьте від луски та нутрощів рибу. Помийте її під проточною водою та обсушіть.
- Посоліть рибини з обох боків та запаніруйте в борошні.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб позбавити рибу зайвої олії.
- Очистьте буряк, цибулину, картоплю та моркву. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці.
- Цибулю обсмажте у глибокій пательні на олії до м’якості. Додайте моркву і буряк, влийте домашній томатний сік і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
- Тим часом картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 л води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин.
- Нашаткуйте свіжу капусту, додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.
- Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин.
- Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин.
Джерело: Євген Клопотенко