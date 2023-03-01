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Їжа

До посту: червоний борщ з карасями

1 Березня 2023, 20:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
борщ с карасями
Джерело: Depositphotos

Річкова риба та риба зі ставків зажди була на столі у українців. З рибою навіть варили і варять борщ.

Шеф Євген Клопотенко пропонує рецепт борщу з карасями.

Борщ з карасями

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Інгредієнти:

  • 2 л води (+150 мл для овочів)
  • 6 невеликих карасів
  • 1 великий буряк
  • 1 середня цибуля
  • 4 середні картоплі
  • 1 середня морква
  • 200 мл домашнього томатного соку
  • 200 г свіжої капусти
  • 1 ст. л. соняшникової олії
  • 2 лаврових листи
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 1 ст. л. борошна
  • 3 ст. л. соняшникової олії
  • сіль та перець до смаку

Приготування:

  1. Почистьте від луски та нутрощів рибу. Помийте її під проточною водою та обсушіть.
  2. Посоліть рибини з обох боків та запаніруйте в борошні.
  3. Розігрійте пательню з олією та обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб позбавити рибу зайвої олії.
  4. Очистьте буряк, цибулину, картоплю та моркву. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці.
  5. Цибулю обсмажте у глибокій пательні на олії до м’якості. Додайте моркву і буряк, влийте домашній томатний сік і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.
  6. Тим часом картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 л води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин.
  7. Нашаткуйте свіжу капусту, додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.
  8. Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин.
  9. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин.
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Джерело: Євген Клопотенко

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