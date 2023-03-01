1 Березня 2023, 20:03 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Річкова риба та риба зі ставків зажди була на столі у українців. З рибою навіть варили і варять борщ. Шеф Євген Клопотенко пропонує рецепт борщу з карасями. Борщ з карасями Зараз дивляться Інгредієнти: 2 л води (+150 мл для овочів)

6 невеликих карасів

1 великий буряк

1 середня цибуля

4 середні картоплі

1 середня морква

200 мл домашнього томатного соку

200 г свіжої капусти

1 ст. л. соняшникової олії

2 лаврових листи

3 горошини духмяного перцю

1 ст. л. борошна

3 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець до смаку Приготування: Почистьте від луски та нутрощів рибу. Помийте її під проточною водою та обсушіть. Посоліть рибини з обох боків та запаніруйте в борошні. Розігрійте пательню з олією та обсмажте карасів з обох сторін до рум’яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб позбавити рибу зайвої олії. Очистьте буряк, цибулину, картоплю та моркву. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Цибулю обсмажте у глибокій пательні на олії до м’якості. Додайте моркву і буряк, влийте домашній томатний сік і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин. Тим часом картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 л води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаткуйте свіжу капусту, додайте у каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин. Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин. Читайте також: Швидко та корисно: як приготувати борщову заправку на зиму Джерело: Євген Клопотенко

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