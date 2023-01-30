Наращивание волос уже давно стало популярным как в Украине, так и за ее пределами. Ведь из-за стресса и по другим причинам шевелюра может вообще не расти, даже после разнообразных манипуляций, приема витаминов и т. д.
Именно тогда на помощь приходят бьюти-мастера, способные за несколько часов увеличить количество прядей. Как правильно мыть и чем пользоваться после наращивания волос – читайте в материале.
Рекомендации для девушек, которые носят нарощенные волосы
Мастер по наращиванию волос Оксана Чудик говорит, что техники наращивания существуют разные, и мастера подскажут, какой именно способ больше подойдет вам, учитывая тип и состояние ваших волос, а также желаемый результат.
Но в любом случае донорские волосы крепятся на собственные. Тип крепления и способ ношения – это уже разновидности наращивания. Но нужно помнить, что нагрузка на собственные волосы будет в любом случае.
Поэтому за ними нужно правильно ухаживать, чтобы не испортить. Для этого следуйте определенным правилам:
- Обязательно проводите детоксикацию кожи головы до наращивания и в периодах между коррекциями. Это поможет держать кожу головы чистой и придаст силу волосяным фолликулам.
- Между коррекциями (когда донорские волосы сняты) или раз в 3-4 месяца (если вы носите трессы) необходимо проводить реконструкцию волос. Керапластика или комплексная многоуровневая реконструкция – идеальная процедура питания и молекулярного восстановления волос.
- Выберите правильный домашний уход (шампунь под тип кожи головы, бальзам или кондиционер для волос по длине).
- Используйте спреи или пудру для объема, чтобы создать дополнительный каркас на волоске в местах крепления тресов.
- Максимально поддерживайте собственные волосы: укрепляйте, подпитывайте, правильно очищайте, увлажняйте. Так они будут иметь силу держать донорские пряди. А со временем порадуют вас длиной и качеством, о котором вы мечтаете.
Уход за нарощенными волосами: важные моменты
По словам эксперта, чем больше масок и бальзамов вы будете наносить на длину волос – тем лучше. Ведь мастера наращивают донорские прядки, которым нечем питаться, поэтому вы должны подкармливать их извне.
Это алог ухоженных не только нарощенных, но и своих волос, и, как следствие, донорские волосы прослужат вам гораздо дольше.
Не направляйте поток горячего воздуха из фена на капсулы, так как кератин может расплавиться. Это же касается выравнивателя. В сауне много времени тоже проводить нельзя. Расчесывайте волосы снизу вверх и не расчесывайте мокрые волосы вообще.
Что касается коррекции, то на нее записывайтесь вовремя, не нужно перенашивать волосы. А в первую неделю после наращивания не делайте высокие и тугие хвосты.
Уход за нарощенными волосами: как мыть голову
Лучше всего мыть волосы, стоя под душем. Так прядки не будут путаться, не будут образовываться колтуны.
- Не спите с распущенными волосами. Легкий хвостик или коса – ваши верные друзья.
- Предварительно перед мытьем головы нужно прочесать все волосы.
- Шампунь выбирайте по своему типу волос.
- Уход за волосами наносите ниже места крепления: по длине маску, кондиционер и термозащиту.
- После мытья не трите пряди, а слегка впитывайте влагу полотенцем.
- Сушите дальше феном, а поток воздуха направляйте по росту волос.
- Расчесываться начинайте с кончиков, придерживая волосы, также прочесывайте корни.
- Используйте специальную расческу с мягкими зубчиками.
- Через месяц после наращивания, когда волосы отрастут на 5 мм, иногда перебирайте капсулы друг от друга, словно пересчитываете их. Это нужно делать, чтобы предотвратить запутывание и образование колтунов.