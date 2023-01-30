Наращивание волос уже давно стало популярным как в Украине, так и за ее пределами. Ведь из-за стресса и по другим причинам шевелюра может вообще не расти, даже после разнообразных манипуляций, приема витаминов и т. д.

Именно тогда на помощь приходят бьюти-мастера, способные за несколько часов увеличить количество прядей. Как правильно мыть и чем пользоваться после наращивания волос – читайте в материале.

Рекомендации для девушек, которые носят нарощенные волосы

Мастер по наращиванию волос Оксана Чудик говорит, что техники наращивания существуют разные, и мастера подскажут, какой именно способ больше подойдет вам, учитывая тип и состояние ваших волос, а также желаемый результат.

Сейчас смотрят Но в любом случае донорские волосы крепятся на собственные. Тип крепления и способ ношения – это уже разновидности наращивания. Но нужно помнить, что нагрузка на собственные волосы будет в любом случае. Поэтому за ними нужно правильно ухаживать, чтобы не испортить. Для этого следуйте определенным правилам: Обязательно проводите детоксикацию кожи головы до наращивания и в периодах между коррекциями. Это поможет держать кожу головы чистой и придаст силу волосяным фолликулам. Между коррекциями (когда донорские волосы сняты) или раз в 3-4 месяца (если вы носите трессы) необходимо проводить реконструкцию волос. Керапластика или комплексная многоуровневая реконструкция – идеальная процедура питания и молекулярного восстановления волос. Выберите правильный домашний уход (шампунь под тип кожи головы, бальзам или кондиционер для волос по длине). Используйте спреи или пудру для объема, чтобы создать дополнительный каркас на волоске в местах крепления тресов. Максимально поддерживайте собственные волосы: укрепляйте, подпитывайте, правильно очищайте, увлажняйте. Так они будут иметь силу держать донорские пряди. А со временем порадуют вас длиной и качеством, о котором вы мечтаете. Уход за нарощенными волосами: важные моменты По словам эксперта, чем больше масок и бальзамов вы будете наносить на длину волос – тем лучше. Ведь мастера наращивают донорские прядки, которым нечем питаться, поэтому вы должны подкармливать их извне. Это алог ухоженных не только нарощенных, но и своих волос, и, как следствие, донорские волосы прослужат вам гораздо дольше. Не направляйте поток горячего воздуха из фена на капсулы, так как кератин может расплавиться. Это же касается выравнивателя. В сауне много времени тоже проводить нельзя. Расчесывайте волосы снизу вверх и не расчесывайте мокрые волосы вообще. Что касается коррекции, то на нее записывайтесь вовремя, не нужно перенашивать волосы. А в первую неделю после наращивания не делайте высокие и тугие хвосты. Уход за нарощенными волосами: как мыть голову Лучше всего мыть волосы, стоя под душем. Так прядки не будут путаться, не будут образовываться колтуны. Не спите с распущенными волосами. Легкий хвостик или коса – ваши верные друзья. Предварительно перед мытьем головы нужно прочесать все волосы. Шампунь выбирайте по своему типу волос. Уход за волосами наносите ниже места крепления: по длине маску, кондиционер и термозащиту. После мытья не трите пряди, а слегка впитывайте влагу полотенцем. Сушите дальше феном, а поток воздуха направляйте по росту волос. Расчесываться начинайте с кончиков, придерживая волосы, также прочесывайте корни. Используйте специальную расческу с мягкими зубчиками. Через месяц после наращивания, когда волосы отрастут на 5 мм, иногда перебирайте капсулы друг от друга, словно пересчитываете их. Это нужно делать, чтобы предотвратить запутывание и образование колтунов. Читайте также: Как покрасить волосы в домашних условиях — пошаговая инструкция

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