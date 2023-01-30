Нарощування волосся вже давно стало популярним як в Україні, так і за її межами. Адже через стрес та інші причини шевелюра може взагалі не рости, навіть після різноманітних маніпуляцій, приймання вітамінів тощо.

Саме тоді на допомогу приходять б’юті-майстри, які здатні за кілька годин збільшити кількість пасм. Тож як правильно мити та чим користуватися після нарощування волосся – читайте в матеріалі.

Рекомендації для дівчат, які носять нарощене волосся

Майстер з нарощування волосся Оксана Чудик говорить, що техніки нарощення є різні, і майстри підкажуть, який саме спосіб більше підійде вам, враховуючи тип та стан вашого волосся, а також бажаний результат.

Зараз дивляться Але у будь-якому випадку донорське волосся кріпиться на власне. Тип кріплення і спосіб носіння – це вже різновиди нарощення. Та потрібно пам’ятати, що навантаження на власне волосся буде у будь-якому разі. Тому потрібно правильно за ним доглядати, щоб не зіпсувати. Для цього дотримуйтесь певних правил: Обов’язково проводьте детокс шкіри голови до нарощення та в періодах між корекціями. Це допоможе тримати шкіру чистою та надасть сили волосяним фолікулам. Між корекціями (коли донорське волосся зняте) або раз в 3-4 місяці (якщо ви носите треси) необхідно проводити реконструкцію волосся. Керапластика або комплексна багаторівнева реконструкція – ідеальна процедура для живлення та молекулярного відновлення волосся. Оберіть правильний домашній догляд (шампунь під тип шкіри голови, бальзам чи кондиціонер для волосся по довжині). Використовуйте спреї чи пудру для об’єму, щоб створити додатковий каркас на волосині у місцях кріплення тресів. Максимально підтримуйте власне волосся: зміцнюйте, підживлюйте, правильно очищуйте, зволожуйте. Так воно матиме силу тримати донорські пасма, а з часом порадує вас довжиною та якістю, про яку ви мрієте. Догляд за нарощеним волоссям: важливі моменти За словами експерта, чим більше олійок, масок і бальзамів ви будете наносити на довжину волосся – тим краще. Адже майстри нарощують донорські прядки, які не мають чим харчуватись, тому ми повинні підгодовувати їх ззовні. Це запорука доглянутого не тільки нарощеного, а й свого волосся, як наслідок, донорське волосся прослужить вам набагато довше. Не направляйте потік гарячого повітря з фену на капсули, оскільки кератин може розплавитись. Це також стосується вирівнювача. В сауні багато часу теж проводити не можна. Розчісуйте волосся знизу до верху та не розчісуйте мокре волосся взагалі. Що стосується корекції, то на неї записуйтеся вчасно, не потрібно переношувати волосся. А в перший тиждень після нарощення не робіть високі й тугі хвости. Догляд за нарощеним волоссям: як мити голову Найкраще мити волосся, стоячи під душем. Так прядки не плутатимуться, не утворюватимуться ковтуни. Не спіть із розпущеним волоссям. Легкий хвостик або коса – ваші вірні друзі. Попередньо перед миттям голови потрібно прочесати усе волосся. Шампунь обирайте за своїм типом волосся. Догляд наносьте нижче від місця кріплення: по довжині маску, кондиціонер і термозахист. Після миття не тріть пасма, а злегка вбирайте вологу рушником. Сушіть далі феном, а потік повітря направляйте за ростом волосся. Розчісуватись починайте з кінчиків, притримуючи волосся, також прочісуйте корені. Використовуйте спеціальний гребінець з м’якими зубчиками. Через місяць після нарощення, коли волосся відросте на 5 мм, деколи перебирайте капсулки одна від одної, ніби перераховуєте їх. Це потрібно, щоб запобігти заплутуванню та утворенню ковтунів. Читайте також: Як пофарбувати волосся в домашніх умовах – покрокова інструкція

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