Нарощування волосся вже давно стало популярним як в Україні, так і за її межами. Адже через стрес та інші причини шевелюра може взагалі не рости, навіть після різноманітних маніпуляцій, приймання вітамінів тощо.
Саме тоді на допомогу приходять б’юті-майстри, які здатні за кілька годин збільшити кількість пасм. Тож як правильно мити та чим користуватися після нарощування волосся – читайте в матеріалі.
Рекомендації для дівчат, які носять нарощене волосся
Майстер з нарощування волосся Оксана Чудик говорить, що техніки нарощення є різні, і майстри підкажуть, який саме спосіб більше підійде вам, враховуючи тип та стан вашого волосся, а також бажаний результат.
Але у будь-якому випадку донорське волосся кріпиться на власне. Тип кріплення і спосіб носіння – це вже різновиди нарощення. Та потрібно пам’ятати, що навантаження на власне волосся буде у будь-якому разі.
Тому потрібно правильно за ним доглядати, щоб не зіпсувати. Для цього дотримуйтесь певних правил:
- Обов’язково проводьте детокс шкіри голови до нарощення та в періодах між корекціями. Це допоможе тримати шкіру чистою та надасть сили волосяним фолікулам.
- Між корекціями (коли донорське волосся зняте) або раз в 3-4 місяці (якщо ви носите треси) необхідно проводити реконструкцію волосся. Керапластика або комплексна багаторівнева реконструкція – ідеальна процедура для живлення та молекулярного відновлення волосся.
- Оберіть правильний домашній догляд (шампунь під тип шкіри голови, бальзам чи кондиціонер для волосся по довжині).
- Використовуйте спреї чи пудру для об’єму, щоб створити додатковий каркас на волосині у місцях кріплення тресів.
- Максимально підтримуйте власне волосся: зміцнюйте, підживлюйте, правильно очищуйте, зволожуйте. Так воно матиме силу тримати донорські пасма, а з часом порадує вас довжиною та якістю, про яку ви мрієте.
Догляд за нарощеним волоссям: важливі моменти
За словами експерта, чим більше олійок, масок і бальзамів ви будете наносити на довжину волосся – тим краще. Адже майстри нарощують донорські прядки, які не мають чим харчуватись, тому ми повинні підгодовувати їх ззовні.
Це запорука доглянутого не тільки нарощеного, а й свого волосся, як наслідок, донорське волосся прослужить вам набагато довше.
Не направляйте потік гарячого повітря з фену на капсули, оскільки кератин може розплавитись. Це також стосується вирівнювача. В сауні багато часу теж проводити не можна.
Розчісуйте волосся знизу до верху та не розчісуйте мокре волосся взагалі. Що стосується корекції, то на неї записуйтеся вчасно, не потрібно переношувати волосся. А в перший тиждень після нарощення не робіть високі й тугі хвости.
Догляд за нарощеним волоссям: як мити голову
Найкраще мити волосся, стоячи під душем. Так прядки не плутатимуться, не утворюватимуться ковтуни.
- Не спіть із розпущеним волоссям. Легкий хвостик або коса – ваші вірні друзі.
- Попередньо перед миттям голови потрібно прочесати усе волосся.
- Шампунь обирайте за своїм типом волосся.
- Догляд наносьте нижче від місця кріплення: по довжині маску, кондиціонер і термозахист.
- Після миття не тріть пасма, а злегка вбирайте вологу рушником.
- Сушіть далі феном, а потік повітря направляйте за ростом волосся.
- Розчісуватись починайте з кінчиків, притримуючи волосся, також прочісуйте корені.
- Використовуйте спеціальний гребінець з м’якими зубчиками.
- Через місяць після нарощення, коли волосся відросте на 5 мм, деколи перебирайте капсулки одна від одної, ніби перераховуєте їх. Це потрібно, щоб запобігти заплутуванню та утворенню ковтунів.