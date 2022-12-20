Сьогодні не всі українки мають змогу відвідати салон краси та пофарбувати волосся. Проте війна – не привід нехтувати своїми звичними ритуалами краси.

Пофарбувати волосся можна в домашніх умовах. Зазвичай ця домашня процедура потребує уважності та обережності, щоби не зіпсувати стан волосся. Тому важливо дотримуватися інструкції та робити усе за правилами.

Факти ICTV підготували для вас покрокову інструкцію з домашнього фарбування волосся.

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Що знадобиться? Спершу потрібно підготувати усі необхідні речі: Рушник. Будь-яка тканина, яку не шкода забруднити (стара футболка, хустка тощо) Гребінець для волосся. Невелика миска. Щіточка для фарбування волосся. Фарба та окислювач. Одноразові рукавички. Затискувачі для волосся. Жирний крем. Поліетиленовий пакет. Найважливіший момент - вибір фарби для волосся. Від цього залежатиме кінцевий результат. Якщо ви вперше фарбуєтеся в домашніх умовах, проконсультуйтесь зі своїм майстром. Він порадить якісну фарбу, яка підійде для вашого волосся та не пошкодить його. На полицях магазинів можна знайти фарбу для волосся двох видів: Безаміачні - вони менш шкідливі для волосся.

- вони менш шкідливі для волосся. З аміаком - вона ідеально підійде для фарбування сивого волосся. Якщо ви впевнені у своєму кольорі або вам потрібно зафарбувати відрослі корені, краще обирайте стійку крем-фарбу. Читайте також: Як приготувати маску для волосся з дріжджами: покроковий рецепт

Етап 1. Підготовка Одягніть футболку чи кофту, яку не шкода забруднити. Не забуваємо про шкіру навколо голови. Її потрібно змастити жирним кремом. Добрячий шар крему нанесіть на лоб, вуха, шию. Навіть якщо фарба потрапить на ці ділянки, шкіра не змінить колір.

Етап 2. Готуємо фарбу та волосся Фарбу краще наносити на жирне волосся. Так воно менше травмується. Розчешіть свої пасма та в окремій мисці змішайте усі компоненти фарби (користуйтесь інструкцією на коробці від фарби). Обовʼязково вдягніть рукавички.

Етап 3. Розділяємо волосся Розділіть пасма на чотири рівні частини. Якщо волосся у вас дуже густе, можете розділити на більше частин. Залиште одну частину, яку будете фарбувати, інше волосся закріпіть затискачами (щоби воно не заважало вам).

Етап 4. Нанесення фарби Починайте фарбувати волосся від коренів, рівномірно розподіляючи фарбу по довжині. Щоби волосся добре профарбувалося, масажуйте його пальцями, ніби додатково втираючи фарбу. За такою схемою пофарбуйте усе волосся. Зверніть увагу, якщо ви лише підфарбовуєте корені, які відросли, то розподіляти фарбу по всій довжині не потрібно. Достатньо просто нанести її на корені.

Етап 5. Закутуємо волосся Після того, як пофарбували усе волосся, можна легенько розчесати його та замотати у поліетиленовий пакет. Щоби волосся було в теплі, замотайте його бавовняним рушником. Обовʼязково увімкніть таймер. Орієнтуйтесь на час, зазначений на коробці з-під фарби.

Етап 6. Змиваємо фарбу По закінченні часу змийте фарбу теплою проточною водою з шампунем. Після фарбування важливо нанести доглядовий засіб (бальзам, кондиціонер, маска, олійка для волосся).