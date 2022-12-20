Сегодня не все украинки имеют возможность посетить салон и покрасить волосы. Однако война — не повод пренебрегать своими привычными ритуалами красоты.

Покрасить волосы можно в домашних условиях. Обычно эта домашняя процедура требует внимательности и осторожности, чтобы не испортить состояние волос. Поэтому важно следовать инструкции и делать все по правилам.

Факты ICTV подготовили для вас пошаговую инструкцию по домашнему окрашиванию волос.

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Что понадобится? Сначала нужно подготовить все необходимые вещи: Полотенце. Любая ткань, которую не жалко испачкать (старая футболка, платок и тому подобное). Расческа для волос. Небольшая миска. Щеточка для окрашивания волос. Краска и окислитель. Одноразовые перчатки. Зажимы для волос. Жирный крем. Полиэтиленовый пакет. Самый важный момент - выбор краски для волос. От этого будет зависеть конечный результат. Если вы впервые краситесь в домашних условиях, проконсультируйтесь со своим мастером. Он посоветует качественную краску, которая подойдет для ваших волос и не повредит их. На полках магазинов можно найти краску для волос двух видов: Безаммиачные - они менее вредны для волос.

- они менее вредны для волос. С аммиаком - она идеально подойдет для окрашивания седых волос. Если вы уверены в своем цвете или вам нужно закрасить отросшие корни, лучше выбирайте стойкую крем-краску. Читайте также: Как приготовить маску для волос с дрожжами: пошаговый рецепт

Этап 1. Подготовка Сначала наденьте футболку или кофту, которую не жалко испачкать. Не забываем про кожу вокруг головы. Ее нужно смазать жирным кремом. Хороший слой крема нанесите на лоб, уши, шею. Даже если краска попадет на эти участки, кожа не испачкается.

Этап 2. Готовим краску и волосы Краску лучше наносить на жирные волосы. Так они меньше травмируются. Расчешите свои пряди и в отдельной миске смешайте все компоненты краски (пользуйтесь инструкцией на коробке от краски). Обязательно наденьте перчатки.

Этап 3. Разделяем волосы Разделите все волосы на четыре равные части. Если пряди у вас очень густые, можете разделить на больше частей. Оставьте одну часть, которую будете красить, остальные волосы закрепите зажимами (чтобы они не мешали вам).

Этап 4. Нанесение краски Начинайте красить волосы от корней, равномерно распределяя краску по длине. Чтобы волосы хорошо прокрасились, массируйте их пальцами, будто бы дополнительно втирая краску. По такой схеме покрасьте все волосы. Обратите внимание, если вы лишь подкрашиваете корни, которые отросли, то распределять краску по всей длине не нужно. Достаточно просто нанести ее на корни.

Этап 5. Укутываем волосы После того как покрасили все волосы, можно легонько расчесать их и замотать в полиэтиленовый пакет. Чтобы волосы находились в тепле, обмотайте их хлопковым полотенцем. Обязательно включите таймер. Ориентируйтесь на время, указанное на коробке из-под краски.

Этап 6. Смываем краску По истечению времени, смойте краску теплой проточной водой с шампунем. После окрашивания важно нанести уходовое средство (бальзам, кондиционер, маску, масло для волос).