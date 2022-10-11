Сделать вафли в электровафельнице можно еще вкуснее, чем их готовят в кафе. Их можно приготовить быстрее блинов.

Это – отличный вариант завтрака, если хотите поесть вкусно и сытно.

Классический и ПП рецепты вафель в вафельнице — читайте в материале Фактов ICTV.

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Классический рецепт вафель для вафельницы

Ингредиенты:

мука – 300 г;

молоко – 250 мл;

яйцо – 3 шт.;

сливочное масло – 200 г;

сахар – 150 г;

разрыхлитель – 2 ч.л.;

Приготовление:

Сначала необходимо растереть масло с сахаром. Добавьте туда яйца и молоко. Взбейте все это с помощью венчика. В эту смесь добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородной массы. Залейте тесто в вафельницу (в одну форму 2 ст.л. смеси). Выпекайте до тех пор, пока вафли не станут румяными (приблизительно 5 мин.).

Рецепт вафель для вафельницы: правильное питание

Ингредиенты:

рисовая мука – 150 г;

пюре из яблок – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

ванильный экстракт – 2 капли;

стевия – пол ч.л;

разрыхлитель – половина ч.л.

Приготовление:

Возьмите глубокую миску и вбейте в нее яйцо. Добавьте к нему стевию и разрыхлитель. Добавьте яблочное пюре, муку и экстракт. Миксером перемешайте смесь до однородного состояния. Выложите тесто ложкой и выпекайте 7 минут.

Приятного аппетита!