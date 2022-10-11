Сделать вафли в электровафельнице можно еще вкуснее, чем их готовят в кафе. Их можно приготовить быстрее блинов.
Это – отличный вариант завтрака, если хотите поесть вкусно и сытно.
Классический и ПП рецепты вафель в вафельнице — читайте в материале Фактов ICTV.
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Классический рецепт вафель для вафельницы
Ингредиенты:
- мука – 300 г;
- молоко – 250 мл;
- яйцо – 3 шт.;
- сливочное масло – 200 г;
- сахар – 150 г;
- разрыхлитель – 2 ч.л.;
Приготовление:
- Сначала необходимо растереть масло с сахаром.
- Добавьте туда яйца и молоко.
- Взбейте все это с помощью венчика.
- В эту смесь добавьте муку и разрыхлитель.
- Перемешайте до однородной массы.
- Залейте тесто в вафельницу (в одну форму 2 ст.л. смеси).
- Выпекайте до тех пор, пока вафли не станут румяными (приблизительно 5 мин.).
Рецепт вафель для вафельницы: правильное питание
Ингредиенты:
- рисовая мука – 150 г;
- пюре из яблок – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- ванильный экстракт – 2 капли;
- стевия – пол ч.л;
- разрыхлитель – половина ч.л.
Приготовление:
- Возьмите глубокую миску и вбейте в нее яйцо.
- Добавьте к нему стевию и разрыхлитель.
- Добавьте яблочное пюре, муку и экстракт.
- Миксером перемешайте смесь до однородного состояния.
- Выложите тесто ложкой и выпекайте 7 минут.
Приятного аппетита!