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Еда

Домашние вафли в электровафельнице: быстрые рецепты на любой вкус

11 октября 2022, 12:21
Анна Голишевская Редактор сайта
вафлі
Источник: Unsplash

Сделать вафли в электровафельнице можно еще вкуснее, чем их готовят в кафе. Их можно приготовить быстрее блинов.

Это – отличный вариант завтрака, если хотите поесть вкусно и сытно.

Классический и ПП рецепты вафель в вафельнице — читайте в материале Фактов ICTV.

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Классический рецепт вафель для вафельницы

Ингредиенты:

  • мука – 300 г;
  • молоко – 250 мл;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сливочное масло – 200 г;
  • сахар – 150 г;
  • разрыхлитель – 2 ч.л.;

Приготовление:

  1. Сначала необходимо растереть масло с сахаром.
  2. Добавьте туда яйца и молоко.
  3. Взбейте все это с помощью венчика.
  4. В эту смесь добавьте муку и разрыхлитель.
  5. Перемешайте до однородной массы.
  6. Залейте тесто в вафельницу (в одну форму  2 ст.л. смеси).
  7. Выпекайте до тех пор, пока вафли не станут румяными (приблизительно 5 мин.).

Рецепт вафель для вафельницы: правильное питание

Вафлі

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • рисовая мука – 150 г;
  • пюре из яблок – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • ванильный экстракт – 2 капли;
  • стевия – пол ч.л;
  • разрыхлитель – половина ч.л.

Приготовление:

  1. Возьмите глубокую миску и вбейте в нее яйцо.
  2. Добавьте к нему стевию и разрыхлитель.
  3. Добавьте яблочное пюре, муку и экстракт.
  4. Миксером перемешайте смесь до однородного состояния.
  5. Выложите тесто ложкой и выпекайте 7 минут.

Приятного аппетита!

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Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепт
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