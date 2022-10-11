Зробити вафлі в електровафельниці можна ще смачнішими, ніж їх готують у кафе. Їх можна приготувати швидше млинців.

Це – чудовий варіант сніданку, якщо хочете поїсти смачно та ситно.

Класичний та ПП рецепти вафель у вафельниці — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Класичний рецепт вафель для вафельниці

Інгредієнти:

борошно – 300 г;

молоко – 250 мл;

яйце – 3 шт.;

вершкове масло – 200 г;

цукор – 150 г;

розпушувач – 2 ч.л.;

Приготування:

Спочатку необхідно розтерти масло з цукром. Додайте туди яйця та молоко. Збийте все це за допомогою вінчика. У цю суміш додайте борошно та розпушувач. Перемішайте до однорідної маси. Залийте тісто у вафельницю (в одну форму-2 ст.л. суміші). Випікайте доти, доки вафлі не стануть рум’яними (приблизно 5 хв.).

Рецепт вафель для вафельниці: правильне харчування

Інгредієнти:

рисове борошно – 150 г;

пюре із яблук – 100 г;

яйце – 1 шт.;

ванільний екстракт – 2 краплі;

стевія – пів ч.л.;

розпушувач – пів ч.л.

Приготування:

Візьміть глибоку миску і вбийте у неї яйце. Додайте туди стевію і розпушувач. Додайте яблучне пюре, борошно та екстракт. Міксером змішайте суміш до однорідного стану. Викладіть тісто ложкою та випікайте 7 хвилин.

Смачного!