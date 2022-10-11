Зробити вафлі в електровафельниці можна ще смачнішими, ніж їх готують у кафе. Їх можна приготувати швидше млинців.
Це – чудовий варіант сніданку, якщо хочете поїсти смачно та ситно.
Класичний та ПП рецепти вафель у вафельниці — читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Класичний рецепт вафель для вафельниці
Інгредієнти:
- борошно – 300 г;
- молоко – 250 мл;
- яйце – 3 шт.;
- вершкове масло – 200 г;
- цукор – 150 г;
- розпушувач – 2 ч.л.;
Приготування:
- Спочатку необхідно розтерти масло з цукром.
- Додайте туди яйця та молоко.
- Збийте все це за допомогою вінчика.
- У цю суміш додайте борошно та розпушувач.
- Перемішайте до однорідної маси.
- Залийте тісто у вафельницю (в одну форму-2 ст.л. суміші).
- Випікайте доти, доки вафлі не стануть рум’яними (приблизно 5 хв.).
Рецепт вафель для вафельниці: правильне харчування
Інгредієнти:
- рисове борошно – 150 г;
- пюре із яблук – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- ванільний екстракт – 2 краплі;
- стевія – пів ч.л.;
- розпушувач – пів ч.л.
Приготування:
- Візьміть глибоку миску і вбийте у неї яйце.
- Додайте туди стевію і розпушувач.
- Додайте яблучне пюре, борошно та екстракт.
- Міксером змішайте суміш до однорідного стану.
- Викладіть тісто ложкою та випікайте 7 хвилин.
Смачного!