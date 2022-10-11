Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Домашні вафлі в електровафельниці: швидкі рецепти на будь-який смак

11 Жовтня 2022, 12:21
Анна Голішевська Редакторка сайту
вафлі
Джерело: Unsplash

Зробити вафлі в електровафельниці можна ще смачнішими, ніж їх готують у кафе. Їх можна приготувати швидше млинців.

Це – чудовий варіант сніданку, якщо хочете поїсти смачно та ситно.

Класичний та ПП рецепти вафель у вафельниці — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Класичний рецепт вафель для вафельниці

Інгредієнти:

  • борошно – 300 г;
  • молоко – 250 мл;
  • яйце – 3 шт.;
  • вершкове масло – 200 г;
  • цукор – 150 г;
  • розпушувач – 2 ч.л.;

Приготування:

  1. Спочатку необхідно розтерти масло з цукром.
  2. Додайте туди яйця та молоко.
  3. Збийте все це за допомогою вінчика.
  4. У цю суміш додайте борошно та розпушувач.
  5. Перемішайте до однорідної маси.
  6. Залийте тісто у вафельницю (в одну форму-2 ст.л. суміші).
  7. Випікайте доти, доки вафлі не стануть рум’яними (приблизно 5 хв.).

Рецепт вафель для вафельниці: правильне харчування

Вафлі

Фото – Unsplash

Інгредієнти:

  • рисове борошно – 150 г;
  • пюре із яблук – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • ванільний екстракт – 2 краплі;
  • стевія – пів ч.л.;
  • розпушувач – пів ч.л.

Приготування:

  1. Візьміть глибоку миску і вбийте у неї яйце.
  2. Додайте туди стевію і розпушувач.
  3. Додайте яблучне пюре, борошно та екстракт.
  4. Міксером змішайте суміш до однорідного стану.
  5. Викладіть тісто ложкою та випікайте 7 хвилин.

Смачного!

Читайте також:
їжаРецепт яєчні з хрусткими краями і рідким жовтком: як приготувати ідеальний сніданок

Теги
здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь