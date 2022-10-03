Популярний британський шеф-кухар Даен, експерт з їжі, в соціальних мережах у якої більше 1,5 млн користувачів, поділилася рецептом ідеальної яєчні з хрусткими краями і рідким жовтком.

– Налийте велику кількість оливкової олії в дуже гарячу сковороду з нержавіючої сталі, а потім розбийте яйця прямо в неї, – розповідає Даен.

За її словами, важливо, щоб сковорода була гарячою і в ній було достатньо олії, оскільки вона не тільки робить краї золотистими і хрусткими, але також допомагає приготувати яєчні білки.

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Алгоритм приготування хрусткої яєчні:

злегка покрутіть сковороду, щоб олія потрапил а під кра й яєчного білка і закруглити їх;

потрапил під кра яєчного білка і закруглити їх; злегка підсолити яєчний жовток, щоб надати йому додатковий смак;

нахиліть сковороду так, щоб олія утворил а калюжу, а потім викладіть її прямо на яєчні білки, поки вони не набухнуть і не будуть повністю приготовлені;

утворил калюжу, а потім викладіть прямо на яєчні білки, поки вони не набухнуть і не будуть повністю приготовлені; будьте дуже обережні, щоб не торкнутися яєчного жовтка ц ією гарячою олією , адже ми хочемо, щоб жовток був красивим і рідким;

, ми хочемо, щоб жовток був красивим і рідким; коли яйце буде готове, обробіть кра й лопаткою і зніміть його з вогню;

лопаткою і зніміть його з вогню; подавайте на шматочку обсмаженого на оливковій олії хліба з невеликою кількістю меленого чорного перцю на яєчному жовтку.

Повідомляється, що в одному з коментарів до цього рецепту яєчні було порада додати в самому кінці трохи соєвого соусу. Як кажуть, ті, хто це зробив, результат вийшов чарівним.

Джерело: Express