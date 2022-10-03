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Їжа

Рецепт яєчні з хрусткими краями і рідким жовтком: як приготувати ідеальний сніданок

3 Жовтня 2022, 17:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
їжа
Джерело: Pixabay

Популярний британський шеф-кухар Даен, експерт з їжі, в соціальних мережах у якої більше 1,5 млн користувачів, поділилася рецептом ідеальної яєчні з хрусткими краями і рідким жовтком.

– Налийте велику кількість оливкової олії в дуже гарячу сковороду з нержавіючої сталі, а потім розбийте яйця прямо в неї, – розповідає Даен.

За її словами, важливо, щоб сковорода була гарячою і в ній було достатньо олії, оскільки вона не тільки робить краї золотистими і хрусткими, але також допомагає приготувати яєчні білки.

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Алгоритм приготування хрусткої яєчні:

  • злегка покрутіть сковороду, щоб олія потрапила під край яєчного білка і закруглити їх;
  • злегка підсолити яєчний жовток, щоб надати йому додатковий смак;
  • нахиліть сковороду так, щоб олія утворила калюжу, а потім викладіть її прямо на яєчні білки, поки вони не набухнуть і не будуть повністю приготовлені;
  • будьте дуже обережні, щоб не торкнутися яєчного жовтка цією гарячою олією, адже ми хочемо, щоб жовток був красивим і рідким;
  • коли яйце буде готове, обробіть край лопаткою і зніміть його з вогню;
  • подавайте на шматочку обсмаженого на оливковій олії хліба з невеликою кількістю меленого чорного перцю на яєчному жовтку.

Повідомляється, що в одному з коментарів до цього рецепту яєчні було порада додати в самому кінці трохи соєвого соусу. Як кажуть, ті, хто це зробив, результат вийшов чарівним.

Джерело: Express

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Кулінарні рецепти Рецепт яйця
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