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Їжа

Без молока: ідеальний класичний омлет

15 Січня 2023, 19:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
омлет
Джерело: Pixabay

Чи потрібно додавати до омлета молоко. Про це сперечаються спеціалісти. Одні говорять, що потрібно, інші, що ні. Але, здається, сперечатися – це зайве. Хто як любить, або як звик, так і готує цю експрес-страву.

Але все ж таки є, так би мовити, класичний варіант, від якого пішли інші. Цей класичний рецепт омлета пропонує шеф Євген Клопотенко.

Класичний омлет

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Інгредієнти

  • 2 яйця
  • 20 г вершкового масла
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • сіль до смаку
  • кілька гілочок кропу або петрушки

Приготування:

Візьміть яйця, розбийте в глибоку миску та змішайте їх віничком або виделкою так, щоб не було піни.

  1. Пательню розігрійте на невеликому вогні. Важливий момент: вона повинна бути гарячою, але не розпеченою. Для цього краще брати пательню з тонким дном.
  2. На гарячу пательню викладіть вершкове масло й налийте соняшникової олії. Як тільки вершкове масло й соняшникова олія стануть однорідною масою, вилийте на пательню яєчну суміш. Посоліть до смаку.
  3. Омлет смажте пару хвилин при закритій кришці, після його можна перевернути і підсмажити 30 секунд із іншого боку. Посипте омлет зеленню до смаку.
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Джерело: Євген Клопотенко

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