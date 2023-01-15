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Еда

Без молока: идеальный классический омлет

15 января 2023, 19:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
омлет
Источник: Pixabay

Нужно ли добавлять в омлет молоко. Об этом спорят специалисты. Одни говорят, что нужно, другие, что нет. Но, кажется, спорить – это лишнее. Кто как любит, или как привык, так и готовит это экспресс-блюдо.

Но все же есть, так сказать, классический вариант, от которого произошли другие. Этот классический рецепт предлагает шеф Евгений Клопотенко.

Классический омлет

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Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 20 г сливочного масла
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • соль по вкусу
  • несколько веточек укропа или петрушки

Приготовление:

  1. Возьмите яйца, разбейте в глубокую миску и смешайте их венчиком или вилкой так, чтобы не было пены.
  2. Сковороду разогрейте на маленьком огне. Важный момент: она должна быть горячей, но не раскаленной. Для этого лучше брать сковороду с тонким дном.
  3. На горячую сковороду выложите сливочное и налейте подсолнечного масла. Как только сливочное и подсолнечное масло станут однородной массой, вылейте на сковороду яичную смесь. Посолите по вкусу.
  4. Омлет жарьте пару минут при закрытой крышке, после чего можно перевернуть и поджарить 30 секунд с другой стороны. Посыпьте омлет зеленью по вкусу.
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Источник: Евгений Клопотенко

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