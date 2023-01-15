Нужно ли добавлять в омлет молоко. Об этом спорят специалисты. Одни говорят, что нужно, другие, что нет. Но, кажется, спорить – это лишнее. Кто как любит, или как привык, так и готовит это экспресс-блюдо.
Но все же есть, так сказать, классический вариант, от которого произошли другие. Этот классический рецепт предлагает шеф Евгений Клопотенко.
Классический омлет
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Ингредиенты
- 2 яйца
- 20 г сливочного масла
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- соль по вкусу
- несколько веточек укропа или петрушки
Приготовление:
- Возьмите яйца, разбейте в глубокую миску и смешайте их венчиком или вилкой так, чтобы не было пены.
- Сковороду разогрейте на маленьком огне. Важный момент: она должна быть горячей, но не раскаленной. Для этого лучше брать сковороду с тонким дном.
- На горячую сковороду выложите сливочное и налейте подсолнечного масла. Как только сливочное и подсолнечное масло станут однородной массой, вылейте на сковороду яичную смесь. Посолите по вкусу.
- Омлет жарьте пару минут при закрытой крышке, после чего можно перевернуть и поджарить 30 секунд с другой стороны. Посыпьте омлет зеленью по вкусу.
Источник: Евгений Клопотенко