Вареные яйца — довольно простое блюдо, которое очень сложно приготовить идеально, ведь часто они или не довариваются, или перевариваются.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о двух способах, которые помогут сварить идеальные яйца вкрутую и всмятку.

Первый способ

Яйца положить в кастрюлю и залить холодной водой на 3 см выше. Поставить кастрюлю и довести до кипения на сильном огне.

Можно добавить половину чайной ложки соды, если есть сомнения, что после приготовления скорлупа будет плохо очищаться.

Как только они закипят, убрать кастрюлю с плиты, накрыть крышкой и взять таймер, чтобы засечь время:

4 минуты – вариант всмятку;

6 минут – яйца будут иметь более плотный желток по краям, но внутри он все равно будет жидким;

8 минут – желток во время разрезания останется достаточно мягким;

10-12 минут – вариант вкрутую.

Переложить яйца в миску с ледяной водой.

Второй способ

Положить яйца в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Как только они закипят, убавить огонь до среднего. Время:

4-5 минут – вариант всмятку;

6 минут – для заварных и твердых яиц всмятку;

7 минут – для сливочных яиц вкрутую;

8 минут – для твердых, но еще сливочных яиц;

9 минут – для очень твердых яиц, сваренных вкрутую.

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Вареные яйца можно есть на завтрак, обед и ужин самостоятельно или добавлять в другие блюда.

Источник: Клопотенко