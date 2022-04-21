Вареные яйца — довольно простое блюдо, которое очень сложно приготовить идеально, ведь часто они или не довариваются, или перевариваются.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о двух способах, которые помогут сварить идеальные яйца вкрутую и всмятку.
Первый способ
Яйца положить в кастрюлю и залить холодной водой на 3 см выше. Поставить кастрюлю и довести до кипения на сильном огне.
Можно добавить половину чайной ложки соды, если есть сомнения, что после приготовления скорлупа будет плохо очищаться.
Как только они закипят, убрать кастрюлю с плиты, накрыть крышкой и взять таймер, чтобы засечь время:
- 4 минуты – вариант всмятку;
- 6 минут – яйца будут иметь более плотный желток по краям, но внутри он все равно будет жидким;
- 8 минут – желток во время разрезания останется достаточно мягким;
- 10-12 минут – вариант вкрутую.
Переложить яйца в миску с ледяной водой.
Второй способ
Положить яйца в кастрюлю, залить водой и поставить на плиту. Как только они закипят, убавить огонь до среднего. Время:
- 4-5 минут – вариант всмятку;
- 6 минут – для заварных и твердых яиц всмятку;
- 7 минут – для сливочных яиц вкрутую;
- 8 минут – для твердых, но еще сливочных яиц;
- 9 минут – для очень твердых яиц, сваренных вкрутую.
Вареные яйца можно есть на завтрак, обед и ужин самостоятельно или добавлять в другие блюда.
Источник: Клопотенко