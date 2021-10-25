Вареные яйца — отличный вариант здорового и низкокалорийного завтрака. Вкрутую или всмятку — они будут хорошим источником белка, а также более 40 витаминов и важных микроэлементов.

Если говорить о витаминах, то куриные яйца богаты В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н и РР. Что касается микроэлементов, то они пополнят запасы калия, кальция, магния, цинка, селена, меди, марганца, железа, хрома, фтора, фосфора и натрия.

Чтобы яйца принесли максимальную пользу, их нужно правильно приготовить. О том, как правильно варить яйца — вкрутую и всмятку — Фактам ICTV рассказала диетолог Татьяна Миколаенко.

— У каждой хозяйки свой рецепт приготовления вареных яиц. Я же использую обычную воду, без добавления соли или уксуса, — говорит Татьяна Миколаенко.

Чтобы сварить куриные яйца, нужно набрать обычную воду, можно из-под крана, и закипятить ее. Яйца помыть и поместить в кипяченую воду. После этого варить в течение определенного времени.

Длительность варения влияет на консистенцию белка и желтка.

Сколько варить яйца:

2 минуты — белок будет полужидким, желток — жидким;

4 минуты — белок почти затвердеет, желток останется жидким;

5 минут — твердый белок и жидкий желток;

7 минут — твердый белок и полутвердый желток;

10 минут — твердые белок и желток.

То есть чтобы сварить яйца всмятку, нужно кипятить их в течение 2-5 минут, вкрутую — 7-10 минут. При этом важно понимать, что это время приблизительное, поскольку степень готовности во многом зависит от размера яйца.

После этого кипяток нужно слить и залить яйца холодной водой. Разбивать скорлупу перед тем, как заливать яйца холодной водой, не нужно.

— Важно, чтобы во время варения скорлупа оставалась целой, и белок не контактировал с водой. Ведь речь идет о воде из-под крана. И даже если она чистая, на скорлупе могут быть вредные микроорганизмы, — объясняет Татьяна Миколаенко.

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В идеале, если скорлупа повредилась, такое яйцо нужно утилизировать, подводит итог диетолог.