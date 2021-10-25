Варені яйця – чудовий варіант корисного та низькокалорійного сніданку. Круто або некруто – вони будуть чудовим джерелом білка, а також понад 40 вітамінів і важливих мікроелементів.
Якщо говорити про вітаміни, то курячі яйця багаті В1, В2, В6, В9, В12, А, С, D, Е, К, Н і РР. Щодо мікроелементів, то вони поповнять запаси калію, кальцію, магнію, цинку, селену, міді, марганцю, заліза, хрому, фтору, фосфору і натрію.
Щоб яйця принесли максимальну користь, їх потрібно правильно приготувати. Про те, як правильно варити яйця – круто і некруто – Фактам ICTV розповіла дієтолог Тетяна Миколаєнко.
– У кожної господині свій рецепт приготування варених яєць. Я ж використовую звичайну воду, без додавання солі або оцту, – каже Тетяна Миколаєнко.
Щоб зварити курячі яйця, потрібно набрати звичайну воду, можна з-під крана, і закип’ятити її. Яйця помити і помістити у кип’ячену воду. Після цього варити протягом певного часу.
Тривалість варіння впливає на консистенцію білка та жовтка.
Скільки варити яйця:
- 2 хвилини – білок буде напіврідким, жовток – рідким;
- 4 хвилини – білок майже затвердіє, жовток залишиться рідким;
- 5 хвилин – твердий білок та рідкий жовток;
- 7 хвилин – твердий білок та напівтвердий жовток;
- 10 хвилин – тверді білок і жовток.
Тобто щоб зварити яйця некруто, потрібно кип’ятити їх протягом 2-5 хвилин, круто – 7-10 хвилин. Водночас треба розуміти, що цей час приблизний, оскільки ступінь готовності багато у чому залежить від розміру яйця.
Після цього окріп потрібно злити і залити яйця холодною водою. Розбивати шкаралупу перед тим, як заливати яйця холодною водою, не потрібно.
– Важливо, щоб під час варіння шкаралупа залишалася цілою, і білок не контактував з водою. Адже йдеться про воду з-під крана. І навіть якщо вона чиста, на шкаралупі можуть бути шкідливі мікроорганізми, – пояснює Тетяна Миколаєнко.
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В ідеалі, якщо шкаралупа зазнала пошкоджень, таке яйце потрібно утилізувати, підсумовує дієтолог.