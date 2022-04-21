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Їжа

Круто та некруто – як приготувати ідеальні варені яйця

21 Квітня 2022, 20:39
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
яйця
Джерело: Pixabay

Варені яйця – доволі проста страва, яку водночас дуже складно приготувати ідеально, адже часто вони або не доварюються, або переварюються.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про два способи, які допоможуть зварити ідеальні яйця круто та некруто.

Перший спосіб

Яйця покласти до каструлі та залити їх холодною водою на 3 см вище. Поставити каструлю на плиту та довести до кипіння на сильному вогні.

Можна додати половину чайної ложки соди, якщо є сумніви, що після приготування шкаралупа погано очищатиметься.

Щойно вони закиплять, прибрати каструлю з плити, накрити кришкою та взяти таймер, щоб засікти час:

  • 4 хвилини – варіант некруто;
  • 6 хвилин – яйця матимуть щільніший жовток по краях, але всередині він все одно буде рідким;
  • 8 хвилин – жовток під час розрізання залишиться досить м’яким;
  • 10-12 хвилин – варіант круто.

Перекласти яйця у миску з крижаною водою.

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Другий спосіб

Покласти яйця в каструлю, залити водою та поставити на плиту. Щойно вони закиплять, зменшити вогонь до середнього. Час:

  • 4-5 хвилин – варіант некруто;
  • 6 хвилин – для заварних і твердих яєць некруто;
  • 7 хвилин – для вершкових яєць круто;
  • 8 хвилин – для твердих, але ще вершкових яєць;
  • 9 хвилин – для дуже твердих яєць, зварених круто.
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Варені яйця можна їсти на сніданок, обід та вечерю самостійно або додавати до інших страв.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт, яйця
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