Варені яйця – доволі проста страва, яку водночас дуже складно приготувати ідеально, адже часто вони або не доварюються, або переварюються.
Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про два способи, які допоможуть зварити ідеальні яйця круто та некруто.
Перший спосіб
Яйця покласти до каструлі та залити їх холодною водою на 3 см вище. Поставити каструлю на плиту та довести до кипіння на сильному вогні.
Можна додати половину чайної ложки соди, якщо є сумніви, що після приготування шкаралупа погано очищатиметься.
Щойно вони закиплять, прибрати каструлю з плити, накрити кришкою та взяти таймер, щоб засікти час:
- 4 хвилини – варіант некруто;
- 6 хвилин – яйця матимуть щільніший жовток по краях, але всередині він все одно буде рідким;
- 8 хвилин – жовток під час розрізання залишиться досить м’яким;
- 10-12 хвилин – варіант круто.
Перекласти яйця у миску з крижаною водою.
Другий спосіб
Покласти яйця в каструлю, залити водою та поставити на плиту. Щойно вони закиплять, зменшити вогонь до середнього. Час:
- 4-5 хвилин – варіант некруто;
- 6 хвилин – для заварних і твердих яєць некруто;
- 7 хвилин – для вершкових яєць круто;
- 8 хвилин – для твердих, але ще вершкових яєць;
- 9 хвилин – для дуже твердих яєць, зварених круто.
Варені яйця можна їсти на сніданок, обід та вечерю самостійно або додавати до інших страв.
Джерело: Клопотенко