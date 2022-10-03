Популярный британский шеф-повар Даэн, эксперт по еде, в социальных сетях у которой более 1,5 млн подписчиков, поделилась рецептом идеальной яичницы с хрустящими краями и жидким желтком.

— Налейте большое количество оливкового масла в очень горячую сковороду из нержавеющей стали, а затем разбейте яйца прямо в нее, — рассказывает Даэн.

По ее словам, важно, чтобы сковорода была горячей и в ней было достаточно масла, так как оно не только делает края золотистыми и хрустящими, но также помогает приготовить яичные белки.

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Алгоритм приготовления хрустящей яичницы:

слегка покрутите сковороду, чтобы масло попало под края яичного белка и закруглило их;

слегка подсолите яичный желток, чтобы придать ему дополнительный вкус;

наклоните сковороду так, чтобы масло образовало лужу, а затем выложите его прямо на яичные белки, пока они не набухнут и не будут полностью приготовлены;

будьте очень осторожны, чтобы не коснуться яичного желтка этим горячим маслом, так как мы хотим, чтобы желток был красивым и жидким;

когда яйцо будет готово, обработайте края лопаточкой и снимите его с огня;

подавайте на кусочке обжаренного на оливковом масле хлеба с небольшим количеством молотого черного перца на яичном желтке.

Сообщается, что в одном из комментариев к этому рецепту яичницы был совет добавить в самом конце немного соевого соуса. Как говорят, те, кто это сделал, результат получился волшебным.

Источник: Express