Ежевика — не только вкусная, но и очень полезная ягода. Поэтому ее часто добавляют в различные блюда. Также из ежевики готовят много алкогольных напитков: наливки, вина, настойки и тому подобное.

Как приготовить вино из ежевики в домашних условиях — читайте в нашем материале.

Что понадобится

Ежевика — 6 кг.

Вода — 8 л.

Мед — 0,5 л.

Сахар — 3 кг.

Как готовить

Большой плюс, что перед приготовлением ягоду не нужно мыть. Вам необходимо собрать или купить ежевику, переложить в деревянную миску и размять. Разминать ягоду можно руками, предварительно надев перчатки, или с помощью толкушки.

Тщательно разминайте ежевику, чтобы не осталось целых ягод. У вас должно получиться ягодное пюре. Кстати, использовать блендер нельзя, ведь он повредит маленькие косточки ежевики.

Готовую ягодную массу переложите в банки, залейте водой (6 литров) и оставьте в прохладном месте на 4 дня.

После этого процедите напиток, а оставшиеся после процеживания ягоды разомните руками. Процеженную ежевику залейте 4 литрами воды и оставьте еще на 6 ч. Теперь вино нужно снова процедить, хорошо отжимая остатки ягод.

Теперь добавьте сахар, мед и тщательно перемешайте массу. Перелейте будущее вино в чистые банки, закройте их марлей и оставьте в прохладном месте на 90 дней.

По истечению времени можно разливать готовое ежевичное вино по бутылкам и закрывать. Хранить напиток нужно в холодильнике или подвале.

Готовое ежевичное вино приятно удивит вас невероятным красно темно-фиолетовым цветом, утонченным ягодным ароматом и неповторимым вкусом.