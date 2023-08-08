Ожина – не лише смачна, а й дуже корисна ягода. Тому її часто додають у різні страви. Також з ожини готують багато алкогольних напоїв: наливки, вина, настоянки тощо.

Як приготувати вино з ожини в домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться

Ожина – 6 кг.

Вода – 8 л.

Мед – 0,5 л.

Цукор – 3 кг.

Як готувати

Великий плюс, що перед приготуванням ягоду не потрібно мити. Вам необхідно зібрати чи купити ожину, перекласти в деревʼяну посудину та розімʼяти. Розминати ягоду можна руками, спершу одягнувши рукавички, або за допомогою товкача.

Ретельно розминайте ожину, щоб не лишилось цілих ягід. У вас має вийти ягідне пюре. До речі, використовувати блендер не можна, адже він пошкодить маленькі кісточки ожини.

Готову ягідну масу перекладіть у банки, залийте водою (6 літрів) і залиште в прохолодному місці на 4 дні.

Після цього процідіть напій, а ягоди, що залишилися після проціджування, розімніть руками. Проціджену ожину залийте 4 літрами води та залиште ще на 6 год. Тепер вино потрібно знову процідити, добре відтискаючи залишки ягід.

Тепер додайте цукор, мед і ретельно перемішайте масу. Перелийте майбутнє вино в чисті банки, закрийте їх марлею та залиште в прохолодному місці на 90 днів.

Після закінчення часу можна розливати готове ожинове вино по пляшках та закорковувати. Зберігати напій потрібно в холодильнику або підвалі.

Готове ожинове вино приємно здивує вас неймовірним червоно темно-фіолетовим кольором, витонченим ягідним ароматом і неповторним смаком.