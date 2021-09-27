Журналисты издания MedicalNewsToday собрали самые распространенные мифы о путях передачи и способах защиты от половой инфекции и развенчали их с помощью авторитетного эксперта и рецензированных исследований.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый день во всем мире передается и приобретается около 1 млн половых инфекций. В 2019 году CDC получил сообщения о более чем 2,5 млн случаев хламидиоза, гонореи и сифилиса.

Тем не менее многие люди не склонны говорить о проблемах сексуального здоровья или задавать вопросы врачу. Отсюда, мифы и домыслы, которые наносят колоссальный вред здоровью человеческой популяции.

Если принимать специальные таблетки, то заразиться нельзя

Это миф. Оральные контрацептивы не могут защитить от заражения половой инфекцией. Как объяснила консультант по сексуальному и репродуктивному здоровью, медицинский эксперт Сью Манн, оральные контрацептивы работают только для предотвращения беременности. Единственный способ защитить себя от инфекции при использовании оральных контрацептивов – надеть презерватив.

Метод отмены защищает

Используя так называемый метод извлечения, или прерванный половой акт, или метод извлечения, вы все же можете заразиться половой инфекцией, например, ВИЧ, герпесом, сифилисом, гонореей или хламидиозом, пояснила Сью Манн.

Использование двух презервативов увеличивает защиту вдвое

Это миф. На самом деле использование двух или более презервативов во время секса более рискованно, поскольку вероятность разрыва презерватива выше из-за того, что резина подвергается трению. Один презерватив — лучший вариант.

Инфекцию можно подхватить через сиденье унитаза

Это, пожалуй, один из самых стойких мифов, связанных с передачей половой инфекции. И хотя он неоднократно опровергался, все равно продолжает жить и будоражить умы.

Сью Манн особо подчеркнула, что половые инфекции передаются через незащищенный вагинальный, анальный или оральный секс, а также через генитальный контакт и совместное использование секс-игрушек.

Она также объяснила, что бактерии, вызывающие хламидиоз, гонорею и сифилис, не могут выжить за пределами слизистых оболочек организма в течение значительного количества времени. По этой причине они не выжили бы на сиденье для унитаза.

Лечения от половой инфекции нет

Это неправда. Четыре из восьми инфекций излечимы. Это бактериальные инфекции сифилис, гонорея и хламидиоз, а также паразитарная инфекция трихомониаз.

Остальные четыре являются вирусными: гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ). Их действительно еще нельзя вылечить.

Не заниматься проникающим сексом, чтобы не заразиться

Проникающий секс — не единственный способ заразиться половой инфекцией. Есть еще оральный секс, генитальный контакт и совместное использование секс-игрушек, утверждает Сью Манн.

Помимо полового контакта, также возможно заразиться в результате контакта с кровью, содержащей инфекционный патоген, в том числе при совместном использовании игл.

Только мужчины-геи заражаются ВИЧ

Любой человек, независимо от сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, возраста или пола, может заразиться ВИЧ. Если у вас есть ВИЧ и вы не знаете об этом, у вас больше шансов передать его.

Но если вы знаете свой статус, вы должны можете убедиться, что вы и ваш партнер предпринимаете все меры, чтобы оставаться здоровыми.

Сью Манн подчеркивает важность тестирования, объясняя, что во многих странах оно бесплатное, простое и конфиденциальное. Пройти тест можно даже не выходя из собственного дома.

Передать инфекцию можно только при наличии симптомов

Многие люди передают инфекцию другим, даже не подозревая об этом, говорит Сью Манн. Половые инфекции могут передаваться как с симптомами, так и без них.

Действительно, ВОЗ объясняет, что большинство половых инфекций не имеют симптомов или имеют лишь легкие признаки, которые не могут быть распознаны как угроза.

Источник: MedicalNewsToday