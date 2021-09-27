Журналісти видання MedicalNewsToday зібрали найпоширеніші міфи про шляхи передачі і способи захисту від статевої інфекції і розвінчали їх за допомогою авторитетного експерта і рецензованих досліджень.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кожен день у всьому світі передається близько 1 млн статевих інфекцій. У 2019 році CDC отримала повідомлення про більше ніж 2,5 млн випадків хламідіозу, гонореї та сифілісу.

Проте багато людей не схильні говорити про проблеми сексуального здоров’я або задавати питання лікарям. Звідси, міфи і домисли, які завдають колосальної шкоди здоров’ю людської популяції.

Якщо приймати спеціальні таблетки, то заразитися не можна

Це міф. Оральні контрацептиви не можуть захистити від зараження статевою інфекцією. Як пояснила консультант з сексуального та репродуктивного здоров’я, медичний експерт Сью Манн, оральні контрацептиви працюють тільки для запобігання вагітності. Єдиний спосіб захистити себе від інфекції при використанні оральних контрацептивів – надіти презерватив.

Переривання статевого акту захищає

Використовуючи так званий перерваний статевий акт, ви все ж можете заразитися статевою інфекцією, наприклад, ВІЛ, герпесом, сифілісом, гонореєю або хламідіозом, пояснила Сью Манн.

Використання двох презервативів збільшує захист вдвічі

Це міф. Насправді використання двох або більше презервативів під час сексу більш ризиковано, оскільки ймовірність розриву презервативу вища через те, що гума зазнає тертя. Один презерватив – найкращий варіант.

Інфекцію можна підхопити через сидіння унітазу

Це, мабуть, один з найстійкіших міфів, пов’язаних з передачею статевої інфекції. І хоча він неодноразово спростовувався, все одно продовжує жити і розбурхувати уми.

Сью Манн особливо наголосила, що статеві інфекції передаються через незахищений вагінальний, анальний або оральний секс, а також через генітальний контакт і спільне використання секс-іграшок.

Вона також пояснила, що бактерії, що викликають хламідіоз, гонорею і сифіліс, не можуть вижити за межами слизових оболонок організму протягом значної кількості часу. З цієї причини вони не вижили б на сидінні унітазу.

Лікування від статевої інфекції немає

Це неправда. Чотири з восьми інфекцій виліковні. Це бактеріальні інфекції сифіліс, гонорея і хламідіоз, а також паразитарна інфекція трихомоніаз.

Інші чотири є вірусними: гепатит В, вірус простого герпесу (ВПГ), ВІЛ і вірус папіломи людини (ВПЛ). Їх справді ще не можна вилікувати.

Не займатися сексом з прониканням, щоб не заразитися

Секс із прониканням – не єдиний спосіб заразитися статевою інфекцією. Є ще оральний секс, генітальний контакт і спільне використання секс-іграшок, стверджує Сью Манн.

Крім статевого контакту, також можна заразитися в результаті контакту з кров’ю, що містить інфекційний патоген, зокрема за умови спільного використання голок.

Тільки чоловіки-геї заражаються ВІЛ

Будь-яка людина, незалежно від сексуальної орієнтації, раси, етнічної приналежності, віку або статі, може заразитися ВІЛ. Якщо у вас є ВІЛ і ви не знаєте про це, у вас більше шансів передати його.

Але якщо ви знаєте свій статус, ви повинні переконатися, що ви і ваш партнер вживаєте всіх заходів, щоб залишатися здоровими.

Сью Манн наголошує на важливості тестування, пояснюючи, що в багатьох країнах воно безкоштовне, просте і конфіденційне. Пройти тест можна навіть не виходячи з власного дому.

Передати інфекцію можна тільки за наявності симптомів

Багато людей передають інфекцію іншим, навіть не підозрюючи про це, говорить Сью Манн. Статеві інфекції можуть передаватися як з симптомами, так і без них.

Справді, ВООЗ пояснює, що більшість статевих інфекцій не мають симптомів або мають лише легкі ознаки, які не можуть бути розпізнані як загроза.

Джерело: MedicalNewsToday