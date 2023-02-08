Японская диета или японка — очень популярный тип питания, который помогает эффективно похудеть за короткий промежуток времени.
Традиционная японская диета предполагает питание на основе цельных продуктов, красного мяса и рыбы, а также овощей и фруктов. Эта диета не допускает употребления сахара, алкоголя, хлеба и каких-либо отклонений от прописанного меню.
Факты ICTV узнали, в чем особенность японской диеты и как нужно питаться, чтобы похудеть.
Японская диета: что предполагает и особенности
Диетолог-гастроэнтеролог Галина Незговорова отмечает, что кроме названия, японская диета не имеет ничего общего с Японией.
— Эту диету применяют на одну или две недели. Однако не чаще одного раза в год! — советует врач.
К преимуществам японской диеты диетолог относит:
- эффективность и длительное сохранение достигнутых результатов;
- несложный набор продуктов;
- простота рецептов, вовлеченных в методике;
- улучшение обмена веществ.
Диетолог отмечает, что для меню японской диеты, в определенных комбинациях, используют следующие продукты:
- натуральный кофе;
- зеленый чай;
- нежирный кефир;
- томатный фреш;
- яйца;
- рыбу;
- мясо говядины и курицы;
- ржаные сухари;
- овощи и фрукты (капуста, морковь, кабачок, груша, апельсин, яблоко, лимон).
— Во время такой диеты в день нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, — советует диетолог.
По отзывам диетологов, если правильно придерживаться этой диеты, можно похудеть на 5-10 кг за две недели.
Недостатки и риски японской диеты
Среди минусов: выдержать жесткий рацион очень трудно, необходима сильная выдержка. Перед началом такой диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом! Вы должны на 100% быть уверенными в своем здоровье.
Риски, которые несет японская диета:
- замедление обмена веществ;
- возможно обострение хронических заболеваний;
- будете иметь дефицит жизненно важных нутриентов;
- высокий уровень стресса;
- отсутствие пищевого разнообразия подавляет настроение;
- снижает концентрацию внимания;
- возможное быстрое чувство усталости, раздражительность, апатия, головокружение;
- потерянные килограммы могут вернуться после окончания диеты!
— Недостатки этой диеты в том, что она слишком строгая! Весь рацион недостаточно сбалансирован по пищевым ингредиентам, — говорит диетолог.
Незговорова также отмечает медицинские противопоказания. Нельзя садиться на японскую диету:
- людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания;
- лицам, имеющим патологии желудочно-кишечного тракта и печени;
- при беременности;
- в период лактации.
Японская диета: меню на неделю
Не стоит самостоятельно садиться на такую жесткую диету! Это может навредить организму, поэтому сначала обязательно проконсультируйтесь с диетологом и гастроэнтерологом!
День 1
- Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба.
- Обед: 2 вареных яйца + салат из вареной капусты, заправленный растительным маслом + стакан томатного сока.
- Ужин: 100-200 г рыбы (преимущественно вареной) + салат из свежей капусты.
День 2
- Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
- Обед: 200 г вареной рыбы и салат из свежей капусты.
- Ужин: 100 г вареной говядины и стакан обезжиренного йогурта без добавок.
День 3
- Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
- Обед: одно вареное яйцо, три больших свежих или отварных моркови с оливковым маслом и заправкой из лимонного сока.
- Ужин: яблоки.
День 4
- Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
- Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле.
- Ужин: 100 г вареной рыбы и два вареных яйца.
День 5
- Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба.
- Обед: 200 г вареной или жареной рыбы и стакан морковного сока.
- Ужин: 200 г любых фруктов (кроме винограда и банана).
День 6
- Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
- Обед: куриная грудка на пару и свежая капуста с растительным маслом.
- Ужин: свежая морковь небольшого размера с растительным маслом и два вареных яйца.
День 7
- Завтрак: чашка кофе без сахара или зеленый чай.
- Обед: 50 г творога, три морковки с растительным маслом и одно вареное яйцо.
- Ужин: 200 г любых фруктов.
По словам Галины Незговоровой, также важно, чтобы переход от диеты к обычному режиму питания длился не менее 26 дней.