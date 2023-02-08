Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Эффективная, но очень строгая: что предполагает японская диета и какие продукты можно есть

8 февраля 2023, 18:43
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Эффективная, но очень строгая: что предполагает японская диета и какие продукты можно есть
Источник: Depositphotos

Японская диета или японка — очень популярный тип питания, который помогает эффективно похудеть за короткий промежуток времени.

Традиционная японская диета предполагает питание на основе цельных продуктов, красного мяса и рыбы, а также овощей и фруктов. Эта диета не допускает употребления сахара, алкоголя, хлеба и каких-либо отклонений от прописанного меню.

Факты ICTV узнали, в чем особенность японской диеты и как нужно питаться, чтобы похудеть.

Сейчас смотрят

Японская диета: что предполагает и особенности

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Незговорова отмечает, что кроме названия, японская диета не имеет ничего общего с Японией.

— Эту диету применяют на одну или две недели. Однако не чаще одного раза в год! — советует врач.

К преимуществам японской диеты диетолог относит:

  • эффективность и длительное сохранение достигнутых результатов;
  • несложный набор продуктов;
  • простота рецептов, вовлеченных в методике;
  • улучшение обмена веществ.

Диетолог отмечает, что для меню японской диеты, в определенных комбинациях, используют следующие продукты:

  • натуральный кофе;
  • зеленый чай;
  • нежирный кефир;
  • томатный фреш;
  • яйца;
  • рыбу;
  • мясо говядины и курицы;
  • ржаные сухари;
  • овощи и фрукты (капуста, морковь, кабачок, груша, апельсин, яблоко, лимон).

— Во время такой диеты в день нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, — советует диетолог.

По отзывам диетологов, если правильно придерживаться этой диеты, можно похудеть на 5-10 кг за две недели.

Недостатки и риски японской диеты

Среди минусов: выдержать жесткий рацион очень трудно, необходима сильная выдержка. Перед началом такой диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом! Вы должны на 100% быть уверенными в своем здоровье.

Риски, которые несет японская диета:

  • замедление обмена веществ;
  • возможно обострение хронических заболеваний;
  • будете иметь дефицит жизненно важных нутриентов;
  • высокий уровень стресса;
  • отсутствие пищевого разнообразия подавляет настроение;
  • снижает концентрацию внимания;
  • возможное быстрое чувство усталости, раздражительность, апатия, головокружение;
  • потерянные килограммы могут вернуться после окончания диеты!

— Недостатки этой диеты в том, что она слишком строгая! Весь рацион недостаточно сбалансирован по пищевым ингредиентам, — говорит диетолог.

Незговорова также отмечает медицинские противопоказания. Нельзя садиться на японскую диету:

  • людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания;
  • лицам, имеющим патологии желудочно-кишечного тракта и печени;
  • при беременности;
  • в период лактации.

Японская диета: меню на неделю

Не стоит самостоятельно садиться на такую жесткую диету! Это может навредить организму, поэтому сначала обязательно проконсультируйтесь с диетологом и гастроэнтерологом!

День 1

  • Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба.
  • Обед: 2 вареных яйца + салат из вареной капусты, заправленный растительным маслом + стакан томатного сока.
  • Ужин: 100-200 г рыбы (преимущественно вареной) + салат из свежей капусты.

День 2

  • Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
  • Обед: 200 г вареной рыбы и салат из свежей капусты.
  • Ужин: 100 г вареной говядины и стакан обезжиренного йогурта без добавок.

День 3

  • Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
  • Обед: одно вареное яйцо, три больших свежих или отварных моркови с оливковым маслом и заправкой из лимонного сока.
  • Ужин: яблоки.

День 4

  • Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
  • Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле.
  • Ужин: 100 г вареной рыбы и два вареных яйца.

День 5

  • Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба.
  • Обед: 200 г вареной или жареной рыбы и стакан морковного сока.
  • Ужин: 200 г любых фруктов (кроме винограда и банана).

День 6

  • Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.
  • Обед: куриная грудка на пару и свежая капуста с растительным маслом.
  • Ужин: свежая морковь небольшого размера с растительным маслом и два вареных яйца.

День 7

  • Завтрак: чашка кофе без сахара или зеленый чай.
  • Обед: 50 г творога, три морковки с растительным маслом и одно вареное яйцо.
  • Ужин: 200 г любых фруктов.

По словам Галины Незговоровой, также важно, чтобы переход от диеты к обычному режиму питания длился не менее 26 дней.

Читайте также:
МлинціЗа фигуру можно не переживать: рецепт диетических блинов на Масленицу

Теги
Диета здорова їжа Здоровое питание Япония
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь