Японская диета или японка — очень популярный тип питания, который помогает эффективно похудеть за короткий промежуток времени.

Традиционная японская диета предполагает питание на основе цельных продуктов, красного мяса и рыбы, а также овощей и фруктов. Эта диета не допускает употребления сахара, алкоголя, хлеба и каких-либо отклонений от прописанного меню.

Факты ICTV узнали, в чем особенность японской диеты и как нужно питаться, чтобы похудеть.

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Японская диета: что предполагает и особенности

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Незговорова отмечает, что кроме названия, японская диета не имеет ничего общего с Японией.

— Эту диету применяют на одну или две недели. Однако не чаще одного раза в год! — советует врач.

К преимуществам японской диеты диетолог относит:

эффективность и длительное сохранение достигнутых результатов;

несложный набор продуктов;

простота рецептов, вовлеченных в методике;

улучшение обмена веществ.

Диетолог отмечает, что для меню японской диеты, в определенных комбинациях, используют следующие продукты:

натуральный кофе;

зеленый чай;

нежирный кефир;

томатный фреш;

яйца;

рыбу;

мясо говядины и курицы;

ржаные сухари;

овощи и фрукты (капуста, морковь, кабачок, груша, апельсин, яблоко, лимон).

— Во время такой диеты в день нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, — советует диетолог.

По отзывам диетологов, если правильно придерживаться этой диеты, можно похудеть на 5-10 кг за две недели.

Недостатки и риски японской диеты

Среди минусов: выдержать жесткий рацион очень трудно, необходима сильная выдержка. Перед началом такой диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом! Вы должны на 100% быть уверенными в своем здоровье.

Риски, которые несет японская диета:

замедление обмена веществ;

возможно обострение хронических заболеваний;

будете иметь дефицит жизненно важных нутриентов;

высокий уровень стресса;

отсутствие пищевого разнообразия подавляет настроение;

снижает концентрацию внимания;

возможное быстрое чувство усталости, раздражительность, апатия, головокружение;

потерянные килограммы могут вернуться после окончания диеты!

— Недостатки этой диеты в том, что она слишком строгая! Весь рацион недостаточно сбалансирован по пищевым ингредиентам, — говорит диетолог.

Незговорова также отмечает медицинские противопоказания. Нельзя садиться на японскую диету:

людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания;

лицам, имеющим патологии желудочно-кишечного тракта и печени;

при беременности;

в период лактации.

Японская диета: меню на неделю

Не стоит самостоятельно садиться на такую жесткую диету! Это может навредить организму, поэтому сначала обязательно проконсультируйтесь с диетологом и гастроэнтерологом!

День 1

Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба.

черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба. Обед: 2 вареных яйца + салат из вареной капусты, заправленный растительным маслом + стакан томатного сока.

2 вареных яйца + салат из вареной капусты, заправленный растительным маслом + стакан томатного сока. Ужин: 100-200 г рыбы (преимущественно вареной) + салат из свежей капусты.

День 2

Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.

черный кофе без сахара или зеленый чай. Обед: 200 г вареной рыбы и салат из свежей капусты.

200 г вареной рыбы и салат из свежей капусты. Ужин: 100 г вареной говядины и стакан обезжиренного йогурта без добавок.

День 3

Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.

черный кофе без сахара или зеленый чай. Обед: одно вареное яйцо, три больших свежих или отварных моркови с оливковым маслом и заправкой из лимонного сока.

одно вареное яйцо, три больших свежих или отварных моркови с оливковым маслом и заправкой из лимонного сока. Ужин: яблоки.

День 4

Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.

черный кофе без сахара или зеленый чай. Обед: кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле.

кабачки или баклажаны, жаренные на растительном масле. Ужин: 100 г вареной рыбы и два вареных яйца.

День 5

Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба.

черный кофе без сахара или зеленый чай + кусочек ржаного хлеба. Обед: 200 г вареной или жареной рыбы и стакан морковного сока.

200 г вареной или жареной рыбы и стакан морковного сока. Ужин: 200 г любых фруктов (кроме винограда и банана).

День 6

Завтрак: черный кофе без сахара или зеленый чай.

черный кофе без сахара или зеленый чай. Обед: куриная грудка на пару и свежая капуста с растительным маслом.

куриная грудка на пару и свежая капуста с растительным маслом. Ужин: свежая морковь небольшого размера с растительным маслом и два вареных яйца.

День 7

Завтрак: чашка кофе без сахара или зеленый чай.

чашка кофе без сахара или зеленый чай. Обед: 50 г творога, три морковки с растительным маслом и одно вареное яйцо.

50 г творога, три морковки с растительным маслом и одно вареное яйцо. Ужин: 200 г любых фруктов.

По словам Галины Незговоровой, также важно, чтобы переход от диеты к обычному режиму питания длился не менее 26 дней.