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Ефективна, але дуже сувора: що передбачає японська дієта та які продукти можна їсти

8 Лютого 2023, 18:43
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ефективна, але дуже сувора: що передбачає японська дієта та які продукти можна їсти
Джерело: Depositphotos

Японська дієта або японка – дуже популярний тип харчування, який допомагає ефективно схуднути за короткий проміжок часу.

Традиційна японська дієта передбачає харчування на основі цільних продуктів, червоного м’яса та риби, а також овочів та фруктів. Ця дієта не допускає вживання цукру, алкоголю, хліба та будь-яких відхилень від прописаного меню.

Факти ICTV дізнавалися, в чому особливість японської дієти та як потрібно харчуватися, аби схуднути.

Зараз дивляться

Японська дієта: що передбачає та особливості

Дієтолог-гастроентеролог Галина Незговорова зазначає, що окрім назви, японська дієта не має нічого спільного з Японією.

– Цю дієту застосовують на один або два тижні. Однак не частіше одного разу на рік! – радить лікар.

До переваг японської дієти дієтолог відносить:

  • ефективність та тривале збереження досягнутих результатів;
  • нескладний набір продуктів;
  • простоту рецептів, залучених у методиці;
  • покращення обміну речовин.

Дієтолог зазначає, що для меню японської дієти, в певних комбінаціях, використовують наступні продукти:

  • натуральну каву;
  • зелений чай;
  • нежирний кефір;
  • томатний фреш;
  • яйця;
  • рибу;
  • мʼясо яловичини та курки;
  • житні сухарі;
  • овочі та фрукти (капуста, морква, кабачок, груша, апельсин, яблуко, лимон).

– Під час такої дієти в день потрібно випивати не менше 2 літрів чистої води, – радить дієтолог.

За відгуками дієтологів, якщо правильно дотримуватися цієї дієти, можна схуднути на 5-10 кг за два тижні.

Недоліки та ризики японської дієти

Серед мінусів: витримати жорсткий раціон дуже важко, необхідна неабияка витримка. Перед початком такої дієти обовʼязково проконсультуйтесь з лікарем! Ви повинні на 100% бути впевненими у своєму здоров’ї.

Ризики, які несе японська дієта:

  • уповільнення обміну речовин;
  • можливе загострення хронічних захворювань;
  • матимете дефіцит життєво важливих нутрієнтів;
  • високий рівень стресу;
  • відсутність харчової різноманітності пригнічує настрій;
  • знижує концентрацію уваги;
  • можлива швидке відчуття втоми, дратівливість, апатія, запаморочення;
  • втрачені кілограми можуть повернутися після закінчення дієти!

– Недоліки цієї дієти у тому, що вона занадто сувора! Весь раціон недостатньо збалансований за харчовими інгредієнтами, – каже дієтолог.

Незговорова також наголошує на медичних протипоказаннях. Не можна сідати на японську дієту:

  • людям, які мають серцево-судинні захворювання;
  • особам, які мають патології шлунково-кишкового тракту та печінки;
  • при вагітності;
  • під час періоду лактації.

Японська дієта: меню на тиждень

Не варто самостійно сідати на таку жорстку дієту! Це може зашкодити організму, тому спершу обов’язково проконсультуйтесь з дієтологом та гастроентеролог!

День 1

  • Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба.
  • Обід: 2 варених яйця + салат з вареної капусти, заправлений рослинною олією + склянка томатного соку.
  • Вечеря: 100-200 г риби (переважно вареної) + салат зі свіжої капусти.

День 2

  • Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
  • Обід: 200 г вареної риби та салат зі свіжої капусти.
  • Вечеря: 100 г вареної яловичини та склянка знежиреного йогурту без добавок.

День 3

  • Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
  • Обід: одне варене яйце, три великих свіжих або відварених моркви з оливковою олією та заправкою з лимонного соку.
  • Вечеря: яблука.

День 4

  • Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
  • Обід: кабачки або баклажани, смажені на рослинній олії.
  • Вечеря: 100 г вареної риби та два варені яйця.

День 5

  • Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба.
  • Обід: 200 г вареної або смаженої риби та склянка морквяного соку. 
  • Вечеря: 200 г будь-яких фруктів (окрім винограду та банана).

День 6

  • Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
  • Обід: куряча грудка на пару та свіжа капуста з рослинною олією.
  • Вечеря: свіжа морква невеликого розміру з рослинною олією та два варені яйця.

День 7

  • Сніданок: чашка кави без цукру або зелений чай.
  • Обід: 50 г сиру, три морквини з рослинною олією та одне варене яйце.
  • Вечеря: 200 г будь-яких фруктів.

За словами Галини Незговорової, також важливо, аби перехід від дієти до звичайного режиму харчування тривав не менше 26 днів.

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Теги
Дієта здорова їжа Здорове харчування Японія
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