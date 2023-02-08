Японська дієта або японка – дуже популярний тип харчування, який допомагає ефективно схуднути за короткий проміжок часу.

Традиційна японська дієта передбачає харчування на основі цільних продуктів, червоного м’яса та риби, а також овочів та фруктів. Ця дієта не допускає вживання цукру, алкоголю, хліба та будь-яких відхилень від прописаного меню.

Факти ICTV дізнавалися, в чому особливість японської дієти та як потрібно харчуватися, аби схуднути.

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Японська дієта: що передбачає та особливості

Дієтолог-гастроентеролог Галина Незговорова зазначає, що окрім назви, японська дієта не має нічого спільного з Японією.

– Цю дієту застосовують на один або два тижні. Однак не частіше одного разу на рік! – радить лікар.

До переваг японської дієти дієтолог відносить:

ефективність та тривале збереження досягнутих результатів;

нескладний набір продуктів;

простоту рецептів, залучених у методиці;

покращення обміну речовин.

Дієтолог зазначає, що для меню японської дієти, в певних комбінаціях, використовують наступні продукти:

натуральну каву;

зелений чай;

нежирний кефір;

томатний фреш;

яйця;

рибу;

мʼясо яловичини та курки;

житні сухарі;

овочі та фрукти (капуста, морква, кабачок, груша, апельсин, яблуко, лимон).

– Під час такої дієти в день потрібно випивати не менше 2 літрів чистої води, – радить дієтолог.

За відгуками дієтологів, якщо правильно дотримуватися цієї дієти, можна схуднути на 5-10 кг за два тижні.

Недоліки та ризики японської дієти

Серед мінусів: витримати жорсткий раціон дуже важко, необхідна неабияка витримка. Перед початком такої дієти обовʼязково проконсультуйтесь з лікарем! Ви повинні на 100% бути впевненими у своєму здоров’ї.

Ризики, які несе японська дієта:

уповільнення обміну речовин;

можливе загострення хронічних захворювань;

матимете дефіцит життєво важливих нутрієнтів;

високий рівень стресу;

відсутність харчової різноманітності пригнічує настрій;

знижує концентрацію уваги;

можлива швидке відчуття втоми, дратівливість, апатія, запаморочення;

втрачені кілограми можуть повернутися після закінчення дієти!

– Недоліки цієї дієти у тому, що вона занадто сувора! Весь раціон недостатньо збалансований за харчовими інгредієнтами, – каже дієтолог.

Незговорова також наголошує на медичних протипоказаннях. Не можна сідати на японську дієту:

людям, які мають серцево-судинні захворювання;

особам, які мають патології шлунково-кишкового тракту та печінки;

при вагітності;

під час періоду лактації.

Японська дієта: меню на тиждень

Не варто самостійно сідати на таку жорстку дієту! Це може зашкодити організму, тому спершу обов’язково проконсультуйтесь з дієтологом та гастроентеролог!

День 1

Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба.

чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба. Обід: 2 варених яйця + салат з вареної капусти, заправлений рослинною олією + склянка томатного соку.

2 варених яйця + салат з вареної капусти, заправлений рослинною олією + склянка томатного соку. Вечеря: 100-200 г риби (переважно вареної) + салат зі свіжої капусти.

День 2

Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.

чорна кава без цукру або зелений чай. Обід: 200 г вареної риби та салат зі свіжої капусти.



200 г вареної риби та салат зі свіжої капусти. Вечеря: 100 г вареної яловичини та склянка знежиреного йогурту без добавок.

День 3

Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.

чорна кава без цукру або зелений чай. Обід: одне варене яйце, три великих свіжих або відварених моркви з оливковою олією та заправкою з лимонного соку.

одне варене яйце, три великих свіжих або відварених моркви з оливковою олією та заправкою з лимонного соку. Вечеря: яблука.

День 4

Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.

чорна кава без цукру або зелений чай. Обід: кабачки або баклажани, смажені на рослинній олії.



кабачки або баклажани, смажені на рослинній олії. Вечеря: 100 г вареної риби та два варені яйця.

День 5

Сніданок : чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба.

: чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба. Обід: 200 г вареної або смаженої риби та склянка морквяного соку.



200 г вареної або смаженої риби та склянка морквяного соку. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів (окрім винограду та банана).

День 6

Сніданок : чорна кава без цукру або зелений чай.

: чорна кава без цукру або зелений чай. Обід : куряча грудка на пару та свіжа капуста з рослинною олією.

: куряча грудка на пару та свіжа капуста з рослинною олією. Вечеря: свіжа морква невеликого розміру з рослинною олією та два варені яйця.

День 7

Сніданок : чашка кави без цукру або зелений чай.

: чашка кави без цукру або зелений чай. Обід : 50 г сиру, три морквини з рослинною олією та одне варене яйце.

: 50 г сиру, три морквини з рослинною олією та одне варене яйце. Вечеря: 200 г будь-яких фруктів.

За словами Галини Незговорової, також важливо, аби перехід від дієти до звичайного режиму харчування тривав не менше 26 днів.