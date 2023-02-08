Японська дієта або японка – дуже популярний тип харчування, який допомагає ефективно схуднути за короткий проміжок часу.
Традиційна японська дієта передбачає харчування на основі цільних продуктів, червоного м’яса та риби, а також овочів та фруктів. Ця дієта не допускає вживання цукру, алкоголю, хліба та будь-яких відхилень від прописаного меню.
Факти ICTV дізнавалися, в чому особливість японської дієти та як потрібно харчуватися, аби схуднути.
Японська дієта: що передбачає та особливості
Дієтолог-гастроентеролог Галина Незговорова зазначає, що окрім назви, японська дієта не має нічого спільного з Японією.
– Цю дієту застосовують на один або два тижні. Однак не частіше одного разу на рік! – радить лікар.
До переваг японської дієти дієтолог відносить:
- ефективність та тривале збереження досягнутих результатів;
- нескладний набір продуктів;
- простоту рецептів, залучених у методиці;
- покращення обміну речовин.
Дієтолог зазначає, що для меню японської дієти, в певних комбінаціях, використовують наступні продукти:
- натуральну каву;
- зелений чай;
- нежирний кефір;
- томатний фреш;
- яйця;
- рибу;
- мʼясо яловичини та курки;
- житні сухарі;
- овочі та фрукти (капуста, морква, кабачок, груша, апельсин, яблуко, лимон).
– Під час такої дієти в день потрібно випивати не менше 2 літрів чистої води, – радить дієтолог.
За відгуками дієтологів, якщо правильно дотримуватися цієї дієти, можна схуднути на 5-10 кг за два тижні.
Недоліки та ризики японської дієти
Серед мінусів: витримати жорсткий раціон дуже важко, необхідна неабияка витримка. Перед початком такої дієти обовʼязково проконсультуйтесь з лікарем! Ви повинні на 100% бути впевненими у своєму здоров’ї.
Ризики, які несе японська дієта:
- уповільнення обміну речовин;
- можливе загострення хронічних захворювань;
- матимете дефіцит життєво важливих нутрієнтів;
- високий рівень стресу;
- відсутність харчової різноманітності пригнічує настрій;
- знижує концентрацію уваги;
- можлива швидке відчуття втоми, дратівливість, апатія, запаморочення;
- втрачені кілограми можуть повернутися після закінчення дієти!
– Недоліки цієї дієти у тому, що вона занадто сувора! Весь раціон недостатньо збалансований за харчовими інгредієнтами, – каже дієтолог.
Незговорова також наголошує на медичних протипоказаннях. Не можна сідати на японську дієту:
- людям, які мають серцево-судинні захворювання;
- особам, які мають патології шлунково-кишкового тракту та печінки;
- при вагітності;
- під час періоду лактації.
Японська дієта: меню на тиждень
Не варто самостійно сідати на таку жорстку дієту! Це може зашкодити організму, тому спершу обов’язково проконсультуйтесь з дієтологом та гастроентеролог!
День 1
- Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба.
- Обід: 2 варених яйця + салат з вареної капусти, заправлений рослинною олією + склянка томатного соку.
- Вечеря: 100-200 г риби (переважно вареної) + салат зі свіжої капусти.
День 2
- Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
- Обід: 200 г вареної риби та салат зі свіжої капусти.
- Вечеря: 100 г вареної яловичини та склянка знежиреного йогурту без добавок.
День 3
- Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
- Обід: одне варене яйце, три великих свіжих або відварених моркви з оливковою олією та заправкою з лимонного соку.
- Вечеря: яблука.
День 4
- Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
- Обід: кабачки або баклажани, смажені на рослинній олії.
- Вечеря: 100 г вареної риби та два варені яйця.
День 5
- Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай + шматочок житнього хліба.
- Обід: 200 г вареної або смаженої риби та склянка морквяного соку.
- Вечеря: 200 г будь-яких фруктів (окрім винограду та банана).
День 6
- Сніданок: чорна кава без цукру або зелений чай.
- Обід: куряча грудка на пару та свіжа капуста з рослинною олією.
- Вечеря: свіжа морква невеликого розміру з рослинною олією та два варені яйця.
День 7
- Сніданок: чашка кави без цукру або зелений чай.
- Обід: 50 г сиру, три морквини з рослинною олією та одне варене яйце.
- Вечеря: 200 г будь-яких фруктів.
За словами Галини Незговорової, також важливо, аби перехід від дієти до звичайного режиму харчування тривав не менше 26 днів.