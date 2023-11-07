Сегодня ботулинотерапия — достаточно распространенная салонная процедура. Эффективность уколов красоты зависит от определенных рекомендаций, которых следует придерживаться, чтобы избежать нежелательных последствий. Косметолог Татьяна Кузуб рассказала Фактам ICTV, как достичь наилучшего результата.

Что нельзя делать после ботокса: основные запреты

Употреблять алкоголь минимум неделю после процедуры — из-за риска появления синяков и отеков.

Массировать зоны введения ботокса в течение суток после процедуры, иначе препарат может распределиться неравномерно.

Горячая ванна, сауна, солярий даже в течение двух недель после процедуры могут вызвать расширение кровеносных сосудов и спровоцировать отеки.

— Кстати, нежелательно находиться в условиях как высокой, так и низкой температуры, — говорит Татьяна Кузуб.

Выполнять интенсивные физические упражнения, которые усиливают кровообращение (особенно наклоны головы вперед и вниз). Стоит от них отказаться на 4-5 часов после процедуры, ведь существует риск перемещения ботокса в другие области.

Спать. По крайней мере несколько часов после процедуры голова должна оставаться в вертикальном положении.

Противопоказания для проведения ботулинотерапии:

онкология;

беременность и период лактации;

заболевания мышечной системы и соединительных тканей;

инфекционные болезни и процессы кожи;

прием антибиотиков минимум за три дня до процедуры;

нарушение функций свертываемости крови;

прием препаратов для разжижения крови (антикоагулянтов) за день до запланированной даты.

Но перед началом любой косметической процедуры косметолог советует всегда консультироваться с квалифицированным специалистом, который может предоставить индивидуальные рекомендации.