Сьогодні ботулінотерапія – досить поширена салонна процедура. Ефективність уколів краси залежить від певних рекомендацій, яких варто дотримуватися, аби уникнути небажаних наслідків. Косметолог Тетяна Кузуб розповіла Фактам ICTV, як досягнути найкращого результату.

Що не можна робити після ботоксу: основні заборони

Вживати алкоголь щонайменше тиждень після процедури – через ризик появи синців і набряків.

Масажувати зони введення ботоксу протягом доби після процедури, інакше препарат може розподілитися нерівномірно.

Гаряча ванна, сауна, солярій навіть протягом двох тижнів після процедури можуть спричинити розширення кровоносних судин та спровокувати набряки.

– До речі, небажано перебувати в умовах як високої, так і низької температури, – каже Тетяна Кузуб.

Виконувати інтенсивні фізичні вправи, які посилюють кровообіг (особливо нахили голови вперед і вниз). Варто від них відмовитися на 4-5 годин після процедури, адже існує ризик переміщення ботоксу в інші області.

Спати. Принаймні кілька годин після процедури голова має залишатися у вертикальному положенні.

Протипокази для проведення ботулінотерапії:

онкологія;

вагітність та період лактації;

захворювання м’язової системи та сполучних тканин;

інфекційні хвороби та процеси шкіри;

прийом антибіотиків щонайменше за три дні до процедури;

порушення функцій згортання крові;

прийом препаратів для розрідження крові (антикоагулянтів) за день до запланованої дати.

Але перед початком будь-якої косметичної процедури косметологиня радить завжди консультуватися з кваліфікованим фахівцем, який може надати індивідуальні рекомендації.