Как утверждают авторитетные американские эксперты в области физического здоровья и физической культуры, и бег, и ходьба фактически одинаково полезны — как физически, так и морально. Но все же здесь есть явный победитель.

Популярность ходьбы

По словам экспертов, ходьба – одна из самых популярных форм физических упражнений в мире. И не зря: это просто, доступно и эффективно. Регулярные прогулки снижают риск возникновения многих проблем со здоровьем, включая тревогу, депрессию, диабет и развитие некоторых видов рака.

— Однако, как только ваше тело привыкнет к ходьбе, вы, возможно, захотите увеличить темп, — говорит научный сотрудник лаборатории энергетического метаболизма Университета Колорадо Алиса Оленик.

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По словам ученой, если вы сможете хотя бы в части своей прогулки перейти на бег, это принесет вам те же физические и умственные преимущества за гораздо меньшее время.

Почему бег лучше

— Во-первых, это более эффективно. Это больше, чем просто увеличение скорости, — отметил профессор эпидемиологии физической активности в Университете штата Айова Дак-Чул Ли.

По его словам, вместо того, чтобы поднимать одну ногу за раз, бег включает в себя серию прыжков, что требует больше силы, энергии и мощности, чем ходьба.

Даже медленный бег заставит сердце и легкие работать интенсивнее, что повысит уровень ваших усилий до так называемой энергичной активности.

Федеральные органы здравоохранения США рекомендуют от 150 до 300 минут в неделю аэробной активности умеренной интенсивности, такой как быстрая ходьба. Это может означать, что бег в два раза полезнее ходьбы.

Что показали исследования

Но когда дело доходит до ключевого результата — долголетия, некоторые исследования показали, что бег даже более эффективен.

В 2011 году исследователи из Тайваня опросили более 400 тыс. взрослых — сколько энергичных упражнений (например, бег трусцой) и умеренных упражнений (например, быстрая ходьба) они выполняли.

Выяснилось, что регулярные пятиминутные пробежки продлевают жизнь испытуемым так же, как и 15-минутные прогулки. Регулярные 25-минутные пробежки и 105-минутные прогулки привели к снижению риска смерти примерно на 35% в течение следующих восьми лет.

Как перейти от ходьбы к бегу

Исследователи развенчали мифы о том, что бег всегда приводит к повреждению коленей, однако кратковременные травмы чаще встречаются у бегунов, чем у ходоков. Именно поэтому, по словам экспертов, всегда лучше постепенно увеличивать нагрузки.

Если вы хотите впервые попробовать бегать, ученые предлагают попробовать такую прогрессию:

д обавьте шаги, начните с дополнительных 3 000 шагов ходьбы в день, по крайней мере, несколько дней в неделю;

м едленно увеличивайте темп, п остепенно увеличивайте продолжительность, пока не сможете оставаться на ногах в течение часа;

п опробуйте бегать непрерывно, к аждую неделю или две увеличивайте интервал бега и уменьшайте время ходьбы, пока не станете бегать непрерывно.

По словам экспертов, лучше всего сочетать быструю ходьбу или другие упражнения средней интенсивности в некоторые дни, энергичные тренировки в другие, увеличение количества шагов в те дни, когда вы не можете втиснуться в тренировку.

Одним словом, если можете, получайте всего понемногу каждую неделю, резюмируют эксперты.