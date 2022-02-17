В отношениях между парой может возникнуть ситуация, когда один из партнеров захочет экспериментов сексуального характера – попробовать что-нибудь новое, применить какие-нибудь игрушки. Однако желание одного человека не означает, что его партнер должен на это соглашаться.

Такую позицию озвучила сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Оксана Ефремова во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье.

— Это будет накладывать негатив на отношение к себе, поскольку я предала себя. С партнером, потому что он меня заставил, я этого не хотела. И с сексом – я занималась тем, чего мне не хотелось, что мне неприятно, – рассказывает Оксана Ефремова.

По ее словам, секс будет восприниматься как нечто дискомфортное.

— Это насилие над собой. Это уменьшает доверие между партнерами, – добавляет эксперт.

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Любые эксперименты следует проводить только тогда, когда оба партнера готовы к этому, подводит итог она.