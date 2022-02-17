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Секс

Експерименти у сексі. Чи потрібно на них погоджуватися лише заради партнера?

17 Лютого 2022, 12:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пара,
Джерело: Depositphotos

У стосунках пари може виникнути ситуація, коли один із партнерів захоче експериментів сексуального характеру – спробувати щось нове, застосувати які-небудь іграшки. Проте бажання однієї людини не означає, що її партнер має на це погоджуватися.

Таку позицію озвучила сексолог, психотерапевт, автор книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я.

– Це накладатиме негатив на ставлення до себе, бо я себе зрадила. З партнером, бо він мене примусив, я не хотіла цього. І з сексом – я займалася тим, чого мені не хотілося, що мені неприємно, – розповідає Оксана Єфремова.

За її словами, секс буде сприйматися як щось дискомфортне.

– Це насилля над собою. Це зменшує довіру між партнерами, – додає експерт.

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Будь-які експерименти варто проводити лише тоді, коли обидва партнери готові до цього, підсумовує вона.

Теги
Поради , поради лікаря , Секс
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