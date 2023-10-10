Эти замечательные легкие пирожные имеют огромную историю и никогда не задерживаются на столе. Обычно их подают в элегантных кафе и ресторанах, но мы расскажем, как приготовить эклеры дома.

В начале XIX века эклер приобрел бешеную популярность во всем мире. По одной из версий, название десерта происходит от французского слова молния, поскольку пирожное было таким вкусным, что мгновенно исчезало из глаз.

Кстати, рецепт также из Франции, его придумал знаменитый парижский повар и кондитер Мари-Антуан Карем.

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Как приготовить эклеры дома: пошаговый рецепт

Чтобы приготовить эклеры в домашних условиях, нам понадобится время, вдохновение и конечно, продукты.

Ингредиенты

Для теста:

холодная вода — 250 мл

свежее молоко — 500 мл

масло сливочное — 250 г

соль мелкая — 10 г

сахар — 20 г

мука — 270 г

яйца куриные — 10 шт

Для крема:

сливки жирные — 300 г

сахарная пудра — 100 г

Приготовление

Масло порубить на куски и отправить в сотейник. Сюда же влить молоко и воду. Поставить сотейник на огонь и вскипятить. Когда масса пойдет пузырьками, всыпать муку, просеянную сквозь сито, и хорошенько все перемешать деревянной лопаткой. Далее надо следить за нашим тестом, пока оно не станет однородным. Когда масса начнет отваливаться от лопатки, снять с огня и отставить. Затем горячее тесто надо взбить миксером на низких оборотах, постепенно добавляя по одному яйца. Если тесто приобретает эластичную консистенцию и по густоте напоминает густую сметану, оно готово. Переложите массу в кондитерский мешок и высаживайте на смазанный противень полоски теста размером 1,5 см на 15 см. После чего поставьте в горячую духовку и выпекайте в течение 25 минут. Далее готовим крем для эклеров. Для этого взбиваем сливки с сахарной пудрой в устойчивую массу. Затем достаем из духовки эклеры, даем немного остыть, разрезаем каждую заготовку и используя кулинарный мешок с насадкой, начиняем сливочным кремом.

Вот так получился замечательный десерт. Приятного аппетита!